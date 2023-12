Kerstvakantie met de Samson & Marie Kerstshow, én een heel grappige bakkerin Florentine

Geen kerstvakantie zonder de Kerstshow van Samson & Marie! Dat dachten ook Laura Govaerts, Peter Van De Veire, Ruth Beeckmans, Maarten Vancoillie, Heidi Van Tielen, Bert Verbeke, Sven Kums en vele andere bezoekers die afzakten naar het Plopsa Theater in De Panne om deze mooie familietraditie verder te zetten. Zij zagen een feërieke voorstelling waarin Samson & Marie kennis maakten met een nieuw buitenaards vriendje dat beschikt over intergalactische krachten… Prachtig, maar onze ’12 punten’ gaan toch naar bakkerin Florentine, die ervoor zorgde dat jong en oud regelmatig hartelijk konden lachen.

Marie: “Ik ben een echte kerstelf, mijn kerstboom staat al wékenlang. Ik heb dan ook heel lang uitgekeken naar deze Kerstshows. Mensen vragen mij wel eens of ik het niet erg vind dat ik geen vakantie heb in de kerstvakantie, maar voor mij is dit de leukste tijd van het jaar. Ik doe wat ik graag doe, omringd door mijn vrienden.”

Samson & Marie © PADI

Samson & Marie krijgen niet alleen gezelschap van hun grote vriend de burgemeester, maar ook van brandweerman Bill en bakkerin Florentine, die bekend zijn van de Ketnetreeks “IJsjestijd” en voor het eerst meespelen in de Kerstshow. Dankzij het kinderkoor en showballet krijgen alle grote hits een extra feestelijk tintje! (PADI)

Samson & Marie, bakkerin Florentine, de burgemeester en brandweerman Bill. © PADI

Nog tot en met woensdag 27 december in Plopsa De Panne en vanaf zaterdag 30 december in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets en info via studio100.com/kerstshow