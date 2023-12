Kerstconcert van Kevin & Romina in De Branding in Middelkerke

Op vrijdag 22 december verwelkomen Kevin & Romina iedereen op het derde kerstconcert in De Branding, Populierenlaan 35 in Middelkerke. De deuren openen om 18 uur, het concert start om 19 uur.

Het muzikale echtpaar zorgt naast het concert nog voor een extra item. Ze brengen immers een uniek kerstverhaal. Het publiek komt veel te weten over wie ze echt zijn naast het podium. Ze staan stil bij hun jeugd, eerste ontmoeting, eerste Kerst, enz. Er worden ook foto’s en video’s geprojecteerd, die nog maar zelden werden getoond. Om het hele concept nog mooier te brengen nodigden ze eveneens een verteller uit. Papa Chico zal het publiek meenemen in hun verhaal. Het echtpaar nodigde ook gastartiest Dean uit, waarmee ze al vaak samenwerkten en die ook een speciale plaats heeft in de jeugdjaren van Romina. (PADI)

Eén ticket kost 15 euro. Vooraf reserveren is verplicht op 0498 35 25 01 – kevin.romina@live.be – Rekeningnummer BE51 0018 3067 7562