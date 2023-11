Kerst met Willy Sommers in de Sint-Medarduskerk in Wervik

Op zondag 17 december komt er een tweede editie van ‘Kerst met Willy Sommers’ in de grote Sint-Medarduskerk in Wervik, de ideale locatie voor een warm kerstconcert. Deuren open om 18 uur, start om 19 uur.

De kerk wordt terug mooi verlicht en Willy Sommers zal er zijn mooiste kerstsongs brengen, begeleid door zijn liveband. Ook nieuwe kerstliedjes en natuurlijk eveneens de klassiekers mogen niet ontbreken. Eén Golden Ticket kost 60 euro. Dat zijn genummerde tickets en ook de beste plaatsen. Eén gewoon ticket kost 50 euro. Dit zijn ook genummerde tickets. (PADI)

Tickets kan je bestellen via kerstmetwilly@gmail.com. Vooraf betalen op het rekeningnummer BE80 7506 6625 5877, met vermelding van welk soort tickets en he aantal. Na ontvangst van de betaling krijg je de tickets per mail toegestuurd.