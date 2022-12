‘Kerst in Vlaanderen’ streek neer in de Sint-Jan Baptistkerk in Oostende

In de Sint-Jan Baptistkerk in Oostende konden heel wat aanwezigen genieten van de kerstshow ‘Kerst in Vlaanderen’, met vijf grootse stemmen.

Pedro Falco en Ziva mochten de kerstshow openen en aan elkaar praten. Andrei Lugovski is nog steeds geliefd en zeker in ‘zijn’ Oostende. Voor hem was het dan ook een ‘thuismatch’ of toch even terug ‘thuis’ komen in zijn geliefkoosde badstad. Ook Sven De Gendt overtuigde iedereen van zijn muzikaal talent. Met kleppers als Celien Hermans, Gene Thomas en Yannick Bovy was het succes volledig. Dit alles onder de muzikale begeleiding van de ‘New Bis Band’ en de backing vocals, waaronder Chelsy uit Meulebeke. (PADI – foto’s Daniël)

Laatste kerstshow ‘Kerst in Vlaanderen’ op maandag 26 december in The Atrium in Mechelen. Tickets en info: 0493 33 40 93 – www.kerstinvlaanderen.be