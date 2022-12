‘Kerst in Vlaanderen’ met vijf fantastische stemmen trekt naar zes kerken, waaronder één bezoek aan Oostende

‘Live in Concert’ met Gene Thomas, Yannick Bovy, Celien, Andrei Lugovski en Sven De Gendt staan in onze provincie één keer samen in een kerk, namelijk op woensdagavond 21 december in de Sint-Jan Baptistkerk in Oostende.

Deze concerttournee ‘Kerst In Vlaanderen’ is een live concert met het alom bekende orkest The New Bis Band, die vijf fantastische stemmen zal begeleiden. Niemand minder dan Gene Thomas, Yannick Bovy (onze Vlaamse Michael Bublé), Celien Hermans, Andrei Lugovski en Sven De Gendt (bekend van The Voice 2022) brengen de mooiste kerstliederen en bekende nummers uit hun eigen repertoire. ‘Kerst in Vlaanderen’ is het aller gezelligste kerstconcert in Vlaanderen en dat mag je echt niet missen.

Deze productie komt niet enkel naar de Sint-Jan Baptistkerk in Oostende, maar ook naar de Sint-Catharinakerk in Stabroek (maandag 19 december), de Sint-Egidiuskerk in Dendermonde (dinsdag 20 december), de Heilig-Hartkerk in Boom (donderdag 22 december), de Sint-Rumolduskerk in Grimbergen (vrijdag 23 december) en The Atrium in Mechelen (maandag 26 december). Kortom, tussen maandag 19 en maandag 26 december of één week lang kan je genieten van prachtige kerstsongs in de perfecte locaties in Vlaanderen. (PADI)

Tickets en info: 0493 33 40 93 – www.kerstinvlaanderen.be