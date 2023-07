Kelsey Adams voor het eerst te zien met volledig nieuw country-pop repertoire in Bredene

Kelsey Adams uit Adinkerke/De Panne heeft gekozen voor een nieuwe stijl. Ze toont deze dan ook graag op haar eerstvolgende optredens aan haar trouwe fans. Je bent alvast welkom op zondag 23 juli rond 18 uur in… Bredene.

Ze bracht eerder al ‘Walking Through the city’ uit, waarmee ze in vele hitlijsten scoorde en ook met haar laatste Nederlandstalige nummer ‘Geef Me De Nacht’ was het raak bij vele radiostations. Toch besliste Kelsey om de overstap te maken naar een nieuwe stijl op het podium, eentje die haar stem ten volle laat klinken zoals ze is, namelijk country-pop. Met deze nummers kan ze volledig zichzelf zijn op het podium. Kelsey: ‘Ik wil de mensen ontroeren en vooral laten dansen met up-tempo country covers. Mijn stem heeft nu eenmaal die typische ‘snik’ en in deze nummers komt dat helemaal tot zijn recht. Tanya Tucker, Lynn Anderson, Patsy Cline ze komen allemaal aan bod. Maar mijn favoriete covers zijn toch die van Shania Twain, want zeg nu zelf hier kan niemand op stilzitten. Let’s go girls…’ (PADI)

