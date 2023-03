Kelsey Adams uit De Panne heeft haar tijd nuttig besteed met het aanleren van piano

Het is een tijdje stil geweest rond Kelsey Adams uit De Panne, maar daar heeft ze bewust zelf voor gekozen.

Terwijl door corona al haar plannen stilgevallen waren, wilde Kelsey niet bij de pakken blijven zitten. Ze wilde al heel lang piano leren spelen en daar was nu eindelijk tijd voor. Twee jaar later is ze al instaat zichzelf te begeleiden. Voorlopig laat ze dat nog een beetje door het team van Pure Entertainment doen. Ze brengen voor haar een catchy nummer uit ‘Geef Me De Nacht’, die Kelsey weer helemaal op de kaart moet zetten. De productie lag mede in handen van Serge Feys (Arno TC Matic), die zich vanaf begin dit jaar bij het team heeft gevoegd. Toen ze de demo hoorde van “’Geef Me De Nacht’ , wist ze het zeker. “Dit wordt mijn volgende Nederlandstalige song.” Ze kon zich vanaf de eerste tot de laatste noot heel goed vinden in het nummer. Zowel de tekst als de melodie maakten duidelijk dat het een goeie match was voor Kelsey. (PADI)