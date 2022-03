Kayleigh gaat ‘Uit de bol’

Herken je het gevoel van een loodzware werkweek, waarbij de woensdag al aanvoelt als een vrijdagochtend?

Wat anderen denken, niet durven uitspreken, net dàt zingt Kayleigh uit volle borst. Na een week vol regeltjes, stilzitten, luisteren en opletten is het tijd om te ‘Viben’ , tijd om er helemaal voor te gaan. Samen met vriendinnen en vrienden, volgens hun eigen regels de batterijen opladen in het weekend. Zorgen aan de kant, tijd om te stralen … heu excuseer, te ‘shinen’. Sabine Tiels las als geen ander de gedachten van Kayleigh en pende de kronkels uit haar hoofdje boordevol energie neer in een nieuwe swingende song. ‘Uit de bol’ vertelt het gevoel recht van uit een tienerhart, een tiener die de schoolweek vertaalt als een grijze week, maar ook meteen de oplossing biedt. Samen genieten, vrolijkheid, ontspannen en vooral op hun eigen manier de wereld beleven zonder remmen. De batterijen opladen, dat doe je voortaan met Kayleigh ‘Uit de bol’, want deze oorwurm is het beste vitaminesupplement dat je voortaan zelfs als luisterend kan innemen.” (PADI & ST-Entertaincompany)

De single is te downloaden via de grote streamingsplatforms.