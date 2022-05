Katrina (van Katrina & The Waves) komt naar ‘Night Of The Proms Summer Edition’ in Koksijde

‘Night of the Proms Summer Edition’ op donderdag 28 en vrijdag 29 juli 2022 vervolledigt vandaag haar line-up met Katrina (van Katrina & The Waves). Er is geen beter nummer geschikt om op een zwoele zomeravond te brengen, samen met het Antwerp Philharmonic Orchestra, dan de klassieker ‘Walking on Sunshine’ van Katrina & The Waves. Ze zal het podium delen met Metejoor, Umberto Tozzi, Natalia, Kate Ryan en ook presentator Bart Peeters.

Het muzikale hoogtepunt ligt deze zomer in Koksijde. Op donderdag 28 en vrijdag 29 juli vindt in de populaire badplaats de derde Night of the Proms Summer Edition plaats. Eerder al werden Metejoor, Umberto Tozzi, Natalia, Kate Ryan en Bart Peeters aangekondigd. Aan deze line-up wordt vandaag ook Katrina (van Katrina & The Waves) toegevoegd.

Vier jaar nadat Katrina Leskanich en gitarist Kimberley Rew in 1981 in Groot-Brittannië Katrina & The Waves oprichten, breekt de band door met het vrolijke 'Walking on Sunshine'. Het nummer bezorgt hen zelfs de roemrijke Grammy Award voor Beste Nieuwe Artiest. De groep verdwijnt daarna even uit het spotlicht tot het in 1997 met 'Love Shine a Light' deelneemt aan de Britse voorronde voor het Eurovisiesongfestival. De song valt niet alleen in de smaak van het Britse publiek, maar verovert ook de Europese harten en wint uiteindelijk zelfs het Eurovisiesongfestival. Na dit klinkend succes gaat Katrina Leskanich solo verder. In 2005 verschijnt haar eerste soloalbum. Naast muziek maken, is ze ook te zien als presentator op BBC en krijgt ze een eigen radioshow op BBC Radio 2. In 2008 was Katrina Leskanich jurylid van Eurosong, de Belgische voorronde van het Eurovisiesongfestival. Wist je trouwens dat de hit 'Going Down to Liverpool' van The Bangles origineel een nummer is van Katrina & The Waves? En dat in 2010 een mash-up van 'Walking On Sunshine' en 'Halo' van Beyoncé, de hitlijsten haalt? Katrina Leskanich wordt zonder twijfel de revelatie van Night of the Proms Summer Edition 2022!

