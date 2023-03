Kathy D’haene uit Harelbeke en Stasegem is een héél goede (jeugd)vriendin van Limburgse zangeres Sabien Tiels

Kathy D’haene woont in Harelbeke/Stasegem. De trotse mama van drie (volwassen) kinderen heeft méér dan een stevige band met Limburgse zangeres Sabien Tiels uit As (Genk). Een vriendschap die al dateert uit haar jonge tienerjaren. “Nu ontwerp ik vrijwillig haar cd-hoezen, sta ik in voor haar website”, zegt Kathy.

Kathy leeft een gewoon leven en beschrijft zichzelf dan ook als een doodgewoon normaal persoon. “Ik zou mezelf typeren als iemand die zich graag blijft bijscholen. Ik heb bijvoorbeeld op latere leeftijd nog een extra opleiding gevolgd voor grafisch ontwerpster. Een opleiding waarbij ik ondertussen met trots kan zeggen dat ik mijn diploma heb behaald. Ik zou dan ook van mijn passie mijn werk kunnen maken.”

Hoe leerde je Sabien kennen?

Kathy: “Onze eerste kennismaking dateert van in onze jonge tienerjaren via een schoolproject. Vele jaren later kwamen we terug in contact … wat uitgegroeid is tot een mooie en waardevolle vriendschap.”

Wat doe je allemaal voor Sabien?

Kathy: “Ik sta graag vrijwillig in voor alles waar ze hulp bij kan gebruiken. Dit kan van alles zijn. Ik bespreek bijvoorbeeld samen met haar de potentiële ontwerpen voor de cd-hoezen. Ik ben dan vaak ook aanwezig op de voorstellingen om samen met Carlo de cd’s te verkopen. Daarnaast is mijn opleiding als grafisch ontwerpster dan ook een grote ondersteuning bij het ontwerpen en onderhouden van haar website.”

Sabien Tiels © PADI/Daniël

Hoe zie je haar muzikale toekomst evolueren?

Kathy: “Ik schat haar muziek heel rooskleurig in voor de toekomst. Ze is een krak in haar vak. Ze is enorm getalenteerd. Als singer-songwriter is het natuurlijk belangrijk om goed te kunnen schrijven en zingen, maar wat ook belangrijk is voor elke artiest is de tijd die wordt gespendeerd aan fans. Sabien investeert veel tijd in haar fans en dat investeert zich dan weer in de toekomst.”

Waarom Sabien én geen andere artiest?

Kathy: “Het gaat mij niet om de artiest, maar om de persoon. Je stelt jezelf toch ook niet de vraag ‘Waarom is dat je vriendin en die ander niet?’ Dat loop gewoon vanzelf. Sabien heeft een supermooie persoonlijkheid met het hart op de juiste plaats. Ondanks dat Sabien het bijvoorbeeld druk heeft met teksten schrijven, les geven en repeteren, zal ze toch altijd tijd vrijmaken voor haar familie en vrienden. Mensen die Sabien kennen als persoon zullen precies weten wat ik bedoel.”

Nog een mooie foto van Kathy, Sabien en Luc. © PADI/Daniël

Is Sabien na zoveel jaren méér dan een vriendin? Vertellen jullie elkaars geheimen?

Kathy: “Sabien is een hele goede vriendin! Veel woorden kan ik daar niet aan toevoegen. Eigenlijk kan je het antwoord al vinden in je vraag Padi. In tot hoeverre wij elkaar onze geheimen vertellen… blijft natuurlijk ook geheim (lacht).”

Kathy en Sabien © GF

Ga je naar veel van haar optredens of enkel in onze provincie?

Kathy: “Ik probeer er meestal wel bij te zijn ongeacht de provincie. Het zou natuurlijk wel fijn zijn om nog meer optredens te kunnen zien in West-Vlaanderen. ‘Ebony & Ivory’ (samen met Eddie C.) , ‘Natural Woman, a tribute to Carole King’, en ‘ADELAAR’ (eigen repertoire) zijn drie supervoorstellingen die ook alle West-Vlamingen zouden bekoren.” (PADI)

www.sabientiels.be