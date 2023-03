Katelijne Verbeke – regisseur ‘Calendar Girls’ – uit Antwerpen heeft West-Vlaamse roots: “Het zijn allemaal geweldige dames die meespelen!”

De familienaam Verbeke klinkt… West-Vlaams. Katelijne Verbeke woonde vele jaren in Gent, en settelde zich daarna in Antwerpen. Dan toch geen West-Vlaamse band? “Mijn vader is een rasechte Brusselaar, maar mijn mama was afkomstig uit.. Poepkapelle. Helaas zijn beiden al overleden”, zegt Katelijne.

De grootouders van Katelijne zijn afkomstig uit Kortrijk. “Het verhaal gaat dat ze op huwelijksreis gingen naar Brussel, maar ze hadden geen geld om terug te keren. Dat is natuurlijk maar een verhaaltje, maar ze zijn dan uiteindelijk in Brussel gebleven”, lacht Katelijne die zelf nooit in West-Vlaanderen woonde maar er wél nog vaak komt. “Ik zag het levenslicht en groeide op in Gent. Later vestigde ik mij in Antwerpen. Ik heb neven en nichten die nog altijd wonen in Poelkapelle, Ieper, … Enkele jaren geleden gaf mijn doopmeter – de zus van mijn moeder – een groots feest in Oostende en toen was ik ook daar aanwezig. Ze verhuisde van Poelkapelle naar Oostende om aan de zee te wonen.”

Spreken bepaalde plekjes in West-Vlaanderen je nog aan?

Katelijne: “Och, ik heb méér een band met Gent, omdat ik een échte Gentenaar ben. Een tijdje geleden bezocht ik samen met Kathelijn Vervarcke, die ook West-Vlaamse is en in Oostende woont, het kerkhof van Vladslo, met een geweldig beeld van een treurende moeder en vader van Käte Kolwitz. Als er mij nu iets – behalve de zee natuurlijk – heeft verbaasd is het die site, want daar werd ik helemaal stil van.”

Kan je eens kort je beroepsloopbaan schetsen?

Katelijne: “’Calendar Girls’ is niet mijn eerste regie, maar ik ben vooral een speelster. In het jaren tachtig trok ik naar de studio Herman Teirlinck in Antwerpen. Ik studeerde vier jaar later af en ging werken in Nederland, Duitsland en Engeland. Dat verliep allemaal goed. Nu belde James Cooke mij om te regisseren. Ik gaf ook les in de Hogescholen en dat ligt wel dicht bij regisseren. Ik leerde veel van regisseurs door met hen samen te werken. Toen James mij opbelde en die vraag stelde, moest ik niet lang nadenken. Ik regisseerde wel al producties, maar eerder kleinschalig.”

Is ‘Calendar Girls’ een moeilijke productie om te regisseren?

Katelijne: “We hebben weinig tijd, we moeten dus hard werken. Maar wat bedoel je met moeilijk? Er zal zeer veel gebeuren, dus ik zal het verkeer heel goed moeten leiden. Er zijn negen personages en die zullen hard moeten werken en het kopje erbij houden.”

Positief nieuws voor een regisseur is dat de cast uit ervaren personen bestaat.

Katelijne: “Inderdaad en ik denk dat ze zelf inventief genoeg zijn om hun rol in te vullen op de juiste manier. Het zijn allemaal geweldige dames.”

Wat staat er voor je dit jaar nog op het programma?

Katelijne: “Vakantie (lacht). En dan ga ik iets in het Paleis doen, er is wat tv-werk, nog een toneelstuk, maar ik weet het nog niet precies. Het kan heel druk worden, maar het kan ook heel rustig blijven. En rustig is ook ok. Het was lang druk genoeg in mijn leven. Vlak voor de pandemie zat ik in m’n auto en dacht ik : vanaf heden doe ik het toch wat rustiger aan!” (PADI)

Van vrijdag 21 april tot en met zondag 14 mei in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Info en tickets: www.backstage-producties.be