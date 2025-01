Kassaticket alias Kyano Woutters uit De Panne wint ‘Gouden K’ in het Antwerpse Sportpaleis in de categorie ‘Beste Outfit’

“Wat was dat even spannend. Ik denk dat ik in mijn broek pipi heb gedaan”, lacht de 19-jarige Kyano Woutters alias Kassaticket uit De Panne.

Kassaticket was dan ook de enige West-Vlaming die we konden terugvinden in de groep als winnaar van een ‘Gouden K 2024’. “Maar eerlijk, ik ben superblij. Ik had het totaal ook niet verwacht. Ik zag Camille haar outfit met al die ballonnen en toen dacht ik dat zij zou winnen. Maar helemaal niet. Ik ben dus superblij.” (PADI – foto’s Sandro)

Kassaticket met zijn winnende outfit aan. © PADI/Sandro