Karen Damen kondigt een derde (!) show aan op zaterdag 16 maart 2024 in Kursaal Oostende

Afgelopen vrijdag ging Karen Damen haar eerste ‘One Woman Show’ in de Arenberg in Antwerpen in verkoop. Deze was in minder dan zes uur tijd uitverkocht. Er volgde al snel een tweede voorstelling op 14 februari 2024 in de Arenberg. Dat Vlaanderen zin heeft in een avond onvervalste Karen Damen-humor is bij deze wel duidelijk en daarom kondigt ‘La Damen’ nu een nieuwe show aan in Oostende. Zaterdag 16 maart in het Kursaal Oostende zal Karen haar one woman show naar West Vlaanderen brengen. Iets om naar uit te kijken!