Karen Damen gaat met ‘One Woman Show – De Eerste Keer’ in première in Antwerpen, maar komt ook naar Kursaal Oostende: “Ik heb nog géén zin om met pensioen te gaan!”

Op woensdag 14 februari staat Karen Damen in de Arenberg te Antwerpen voor de première van haar langverwachte ‘One Woman Show – De Eerste Keer’. Tijdens deze 90 minuten durende, humoristische show zal ze het beste van zichzelf geven en het publiek voorzien van een avond onvervalste Karen Damen-humor. De Antwerpse voorstelling in de Arenberg is al uitverkocht, maar goed nieuws voor de West-Vlaamse fans want op zaterdagavond 16 maart is Karen Damen met dezelfde voorstelling present in Kursaal Oostende.

Karen Damen behoeft weinig woorden: flapuit, spraakwaterval, emotioneel, hart op de juiste plaats én vooral op de tong. Dat bewees ze al in het verleden in tal van succesvolle tv-programma’s: ‘Perfect’, ‘Camping Karen & James’, enz. Ook nu nog speelt ze dagelijks de rol van Vanessa in ‘Familie’ en binnenkort zie je haar ook opnieuw als speurder in de laatste zes afleveringen van ‘The Masked Singer’ op VTM. We mogen zeker ook haar eigen VTM-programma ‘Wat Zou Jij Doen?’ niet vergeten te vermelden. ‘De rosse van K3’ staat garant voor veel gelach, maar af en toe ook een traan. Met een humoristische ‘One Woman Show – De Eerste keer’ waagt ze zich nu ook op het podium van de Vlaamse theaterzalen. Een ideaal moment om even naast haar op de zetel plaats te nemen voor een openhartige babbel.

De laatste jaren gaat het hard voor jou. Je bent bijna niet meer weg te denken uit de huiskamer van de Vlaamse televisiekijkers. Had je gedacht dat na K3 je carrière nog zo hard zou boomen?

Karen: ““Gehoopt wel, gedacht niet. En daar waren we ook wel alle drie ervan overtuigd dat wat we ook nog zouden doen na K3 het nooit meer zo succesvol zou zijn, maar dat is iets wat we ook niet ambieerden. Het is ook niet altijd zo geweest hé. De laatste twee jaar zijn wel ontzettend druk geweest. Ik had het niet gedacht maar het is keiplezant. Ik heb nog geen zin om met pensioen te gaan.”

Opeens kwam jouw vroegere manager William Vaesen alias Niels William met een nieuw voorstel tot samenwerken en jullie gingen aan de slag. Was er direct terug een klik?

Karen: “Wij hielden altijd contact. Vroeger zei hij wel eens tegen mij: Als je ooit stopt of solo gaat, dan kom ik kijken naar je one-woman show. In 2016 zijn we gestopt met K3 en ontving ik een mailtje van hem dat ik mocht starten met mijn eigen show. Ik lachte hem een beetje uit. Twee zomers geleden zijn we eens samen gaan lunchen en toen begon hij er opnieuw over. Ik zei tegen hem als je echt wilt dat ik het doe, dan moet je het maar regelen. Hij zei: ok! Ik zei: Wat ok? Dan wil je terug mijn manager worden? Hij zei: Heel graag! We kennen elkaar zo goed. Ik weet hoe hij werkt. Hij weet hoe de vork in de steel zit. Hij weet wat je moet doen om succesvol te worden. Vroeger was dat meer onze manager/baas. We hadden onze eigen mening, maar er werd niet veel rekening gehouden. Zijn mening was altijd doorslaggevend. Nu is dat andersom. Ik ben de baas, maar ik hou rekening met zijn mening. Hij geeft heel goede argumenten aan wat ik moet doen. Ik luister daar naar en vaak volg ik die ook op, omdat hij gewoon gelijk heeft.”

Volgende maand begin je aan uw eigen ‘One Woman Show’, waarmee je gaat touren en waarin jij én jouw leven centraal staan. Hoelang heb je moeten nadenken over elementen die zeker in de show verweven moeten zijn?

Karen: “We zijn zo’n zes maanden ermee bezig. Ik heb héél veel te vertellen, ik ben dan ook al héél oud. We moesten méér zaken eruit halen dan dat we moesten nadenken wat we erin moesten steken. Ik heb nu eenmaal veel te vertellen.”

Zit je niet met een beetje stress of angst dat je met argusogen zal bekeken worden hoe uw eigen one-man-show verloopt? Een kritische blik op uw persoon, aangezien je een bekend persoon bent?

Karen: “Ik ga ervan uit dat de verwachtingen hoog liggen. Kondig je zoiets aan, dan moet je er wel staan hé. Maar ik ga er ook vanuit dat er kritiek zal zijn. Dat is met alles zo wat ik doe. Ik hoop echter dat de meerderheid het wel leuk vind en dat de mensen voor wie ik het doe – lees, de fans – blij zijn, maar daar heb ik alle vertrouwen in. Dat gaan ze zeker zijn.”

Werk je samen met een regisseur of neem je alles in eigen regie?

Karen: “We zijn begonnen met Hugo en Benjamin. Peter Thyssen en Bart Foubert schreven mee, regisseerden en waren ook coachen. Gert Verhulst en Brik Van Dyck schreven ook mee. Jan Jaap Van Der Wal hielp mij ook al. Ik mocht zijn voorprogramma doen van zijn show in Kursaal Oostende. Ik kreeg 20 minuten tijd. Dat was een keigoede leerschool. Daarna keek ik naar zijn show en bemerkte ik hoe hij bepaalde zaken aanpakte. Dat was super. Ik ben dus omringd door heel veel professionele en vooral heel lieve en toffe mensen.”

© Bruno Holvoet

Ik ben benieuwd hoe je zal beginnen: ‘Hey, ik ben Karen Damen, bekend als zangeres’ of ‘Hey, ik ben Karen Damen, dé actrice?’

Karen: “Euh… Ik begon mijn tryouts met Dat had je niet verwacht hé dat ik hier op tijd zou zijn. Daar wou ik mijn show mee beginnen, maar ik heb ondertussen ontdekt dat toch niet iedereen mij zo goed kent als ik dacht. Er zijn mensen die niet weten dat mijn favoriete hobby te laat komen is. Dat is een ziekte! De mensen die mij kenden, moesten lachen, maar de mensen die mij niet kenden, snapten dat niet. Ik zal dat dus veranderen en wellicht opkomen en dan zeggen: Ik ben Karen Damen, ik ben 49, mijn hobby’s zijn…”

Ik ga ervan uit dat tryouts geven veel stresserender is dan misschien een première? Correct?

Karen: “De allereerste wel, omdat ik het goed moest doen. maar daarom doe ik nu eenmaal een tryout.. om dingen uit te proberen. Het woord zegt het zelf. Dat is dus helemaal niet stresserend. Ik heb mijn papieren, ik kan dingen vragen aan mensen. Tryouts zijn dus een gezellig onderonsje en niet stresserend.”

Er zal ook muziek worden verwerkt in je voorstelling. Nieuwe originele nummers? En breng je ze dan ook uit?

Karen: “Voorlopig zijn het nieuwe liedjes, maar misschien steek ik een nummer erin van een bestaande soloplaat, maar daar zijn we nog niet uit. Een cd in de toekomst van die nieuwe liedjes? Misschien, maar dat weet ik nog niet. Dat is nog toekomstmuziek.”

Naar ik vernam deel je in uw voorstelling ‘De Eerste keer’ dat je de laatste jaren is bijgebleven. Hoe ben je tot dat idee gekomen?

Karen: “De titel van de show is ‘De Eerste Keer’, omdat het de eerste keer is dat ik helemaal alleen op het podium sta, maar écht heel alleen. Er staat wel een pianist naast mij, maar bon.. Dat was dus vooral het opzet. Die titel is gebleven, maar het zal niet altijd maar over al mijn eerste keren gaan: de eerste keer gedronken, de eerste keer achter het stuur, de eerste kus… Helemaal niet! Het gaat eveneens over te laat komen, mijn hond, mijn zoon, K3, mijn relatie met de pers, over mijn kookkunsten die ik niet heb. Kortom, over van alles.”

En wat is nu uw ‘eerste keer’ dat je het meeste is bijgebleven?

Karen: “Dan denk ik de eerste keer dat we met K3 op het podium van ‘Tien-om-te-Zien’ stonden. Een hoogtepunt? Dat zou ik zo niet noemen. Neem dus maar de eerste keer dat we met K3 op nummer 1 stonden (lacht).”

Soms heb je spijt van een eerste keer. Zijn er bepaalde dingen waar je spijt van hebt als je nu zo terugkijkt op je carrière?

Karen: “Neen! Mijn levensmotto is: je hebt beter spijt van iets dat je gedaan hebt, dan spijt van iets dat je niet hebt gedaan want dat draag je heel je leven mee. Ik heb dus van niets spijt.”

Je bent zo’n bezige bij: acteren in ‘Familie’, meespelen in de telenovelle ‘Milo’, een eigen programma ‘Wat Zou Jij Doen’ op VTM. Trouwens, heel leuk en verrassend. Proficiat! Nu zoek je ook de theaters op. Hoe combineer je dat allemaal?

Karen: “Ik werk met een heel goede manager en een heel goede agendabeheerster Frederikke Verdoodt, geef ze even een applaus (lacht). Die mensen zorgen ervoor dat ik mezelf niet voorbij loop, dat ik alles onder controle blijf houden. Gisteren vroeg Peter Thyssen er ook nog naar. Hij zei: het blijft mij een raadsel hoe jij dat allemaal kan doen. Maar zeg, ik werkte wel bij K3 hé! Dat was hard werken. Dit is zo erg niet. Ik doe veel verschillende dingen, maar dat is net het leuke eraan. Ik doe iedere dag iets anders. Dat is heel goed, want anders zou ik dat gigantisch beu worden. Ik deed een periode enkel maar ‘Familie’. Ik moest oppassen, want ik wilde niets saai vinden. Nu zal mij dat niet overkomen, want ik doe iedere dag iets anders. Bij ‘Familie’ heb ik gemiddeld twee opnamedagen per week. Soms drie, soms één. De ene dag heb je 12 scènes, een andere dag moet ik twee dagen komen voor twee keren drie scènes. Soms heb ik één scène om 17 uur. Soms moet je al om 7 uur in de schmink zitten en ben je om 10 uur al klaar. Dan heb je nog een hele dag om iets anders te doen. Ik heb totaal geen structuur in mijn leven. Ik vind dat niet erg, met uitzondering dat ik een zoon heb die structuur moet hebben. Ik neem ’s avonds mijn telefoon en kijk waar ik morgen moet zijn en hoe laat. Of ik kijk al eens eerder naar mijn telefoon, zodat ik weet of ik vroeg op moet. Dan kan ik het vanavond niet laat maken.”

Is er nog iets dat je in de toekomst wil realiseren?

Karen: “Mijn bucket list is zo goed als leeg. Maar ik wil wel nog eens meedoen in een reeks zoals ‘Wat Als?’ of ‘Safety First’. Enorm van de pot gerukte situaties heel serieus spelen en de uitdaging is dan om je lach in te houden tijdens de scènes. Dat lijkt mij fantastisch. Of dat zou lukken? Ik weet dat niet! Ik wil ook een rol in een film, zodat ik mijn voor- en familienaam in het groot op dat scherm kan zien verschijnen. Maar geen hoofdrol, een bijrolletje. Ik wil geen film om te dragen, maar ik wil een leuke en liefst humoristische bijrol.”

Trouwens, onlangs ging je op bezoek bij vriendin Kathleen in Zuid-Afrika. Hoe verliep dat elkaar terugzien?

Karen: “Samen met mijn zoon logeerde ik bij William en Ellen. We vierden daar oudejaar, samen met Kathleen. En we trokken er natuurlijk ook wel eens een dagje op uit. Dat was super.”

Zoals je al lang weet schrijf ik voor een bekend West-Vlaams weekblad. Bewaar je bepaalde leuke herinneringen aan onze provincie door bijvoorbeeld familie of kennissen die er wonen, een uitstap of om het even wat?

Karen: “Mijn tv-echtgenoot Matthias Moelaert is Peter Bulckaen uit Geluwe. I love him. Ik heb West-Vlaanderen weten waarderen, dankzij hem. En vooral hét West-Vlaamse dialect. Ik heb heel veel moeite om dat te verstaan. Op de set begint Peter wel eens in het écht West-Vlaams te praten en dan probeer ik dat achter te doen. Met K3 heb ik ook veel mooie herinneringen aan West-Vlaanderen. Mét K3 aan de zee…” (PADI)

Woensdag 14 februari: ‘One Woman Show – De Eerste Keer’ in de Arenberg in Antwerpen (uitverkocht), maar ook nog op woensdag 24 april in de Arenberg in Antwerpen, en op zaterdag 16 maart in Kursaal Oostende. Alle data, info en tickets: www.gracialive.be – www.kursaaloostende.be