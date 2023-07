Karen Damen én Top Guns (Sean Dhont, Antony Van der Wee, John Miles Jr.) openen maandagavond de Radio2 Parkies-concerten in Knokke-Heist

Vanaf deze avond kan je zeven maandagavonden in de tuin van CC Scharpoord in Knokke-Heist terecht voor de 32ste editie van de gratis Radio2 Parkies-concerten.

Karen Damen opent de avond met een exclusief voorsmaakje van haar eerste humoristische onewomanshow ‘De Eerste Keer’, die ze op 13 december 2023 en 14 feburari 2024 speelt in een uitverkochte Arenberg. Na Karen is het de beurt aan Top Guns, de nieuwbakken 80’s-coverband rond zanger Sean Dhondt, Karen Damen’s drummende echtgenoot Antony Van der Wee, gitarist John Miles Jr. (zoon van), toetsenist Pedro Gordts en gitarist Victor Hidalgo. Maandagavond kan je dus luidkeels meezingen met de 80’s-klassiekers van o.a. Phil Collins, Queen, Simple Minds, INXS e.v.a. Vanaf 19 uur is het publiek welkom op een bijzondere plek in de buurt. Om 20.15 uur start Karen Damen. Eén uur later is het dan de beurt aan Top Guns. “We raden iedereen aan om tijdig te komen, zodat je maximaal kan genieten van de sfeer en gezelligheid die je bij ons terugvindt. Dankzij de inspanningen van velen, pakt ‘het grootste kleinste festival van België’ voor de 32ste keer weer uit met een sterke line-up die we opnieuw gratis aanbieden aan onze trouwe bezoekers”, klinkt het enthousiast bij de organisatie. Na Karen Damen en Top Guns (3/7) kan je de komende maandagavonden in de tuin van CC Scharpoord in Knokke-Heist ook nog terecht voor de optredens van Margriet en Celien Hermans (10/7), The Rocket Guy – Elton John Tribute (17/7), Guy Swinnen Band (24/7), MAKSIM (31/7), Cookies And Cream (7/8) en Eurovisiesongfestival-revelatie Gustaph (14/8). (PADI)

Meer info vind je op www.parkies.be