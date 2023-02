Kamiel Spiessens spijbelt voor de allerlaatste keer, en sluit tour af in Brugge

Komiek Chris Van den Durpel of beter bekend als Vlaanderens favoriete landbouwer Kamiel Spiessens spijbelt op zaterdag 24 juni speciaal nog één keer in het Concertgebouw van Brugge.

De Zweedse Greta Thünberg en de Vlaamse Anuna De Wever gaven al het goede voorbeeld hoe je moet spijbelen om onze planeet te redden. Maar er is slechts één man die ons kan redden, en dat is niemand minder dan Kamiel Spiessens. Er is misschien geen planeet B, maar er is wel een Planeet K. In ‘Spiessens Spijbelt’ brengt Spiessens voor de laatste keer in zijn geheel eigen zijn en op een humoristische manier ons zijn visie op de klimaatproblematiek. De klungelige en lispelende komiek laat natuurlijk andere gekende typetjes de revue passeren. Wie wil er immers de mening van o.a. Jimmy B, Snelle Eddy en Ronny King over deze materie niet kennen.

Spiessens sluit zijn grote comeback na 44 shows en meer dan 26.000 bezoekers af in Brugge. Je kan hem voor de laatste keer live aan het werk zien op zaterdag 24 juni in Brugge. (PADI)

Tickets en info via www.comedyshows.be