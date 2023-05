Kamiel Spiessens spijbelde in CC Casino in Blankenberge en liet een onuitwisbare indruk achter bij het publiek

De langverwachte terugkeer van Chris Van Den Durpel in zijn geliefde rol als Kamiel Spiessens was een triomfantelijk succes. Met zijn nieuwe theatershow wist hij alle harten in Blankenberge te veroveren.

“Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk,” verkondigde Kamiel Spiessens, zijn karakteristieke alter ego, aan bij zijn glorieuze terugkeer. Jarenlang hield Chris Van Den Durpel zich afzijdig van de media, waardoor het leek alsof hij van de aardbodem was verdwenen. Maar nu, met zijn nieuwe theatershow genaamd ‘Kamiel Spiessens Spijbelt’, streek hij neer aan de West-Vlaamse kust. In een zaal gevuld met enthousiast publiek opende de sympathieke boer zijn show. Met zijn zelfopgewekte elektriciteit begon hij aan een avond vol nostalgie, die rechtstreeks uit het hart kwam. De rode draad doorheen de hele show was het klimaat, een onderwerp dat ons allemaal aangaat, hoe je het ook bekijkt. Kamiel is het beu en probeert via zijn humor oplossingen te vinden voor dit mondiale probleem. Niet alleen Spiessens maakte zijn opwachting, maar ook Firmin, Sylvain, Snelle Eddy en Jimmy B kwamen aan bod. Het publiek genoot met volle teugen en er werd tranen met tuiten gelachen. Kortom, het was de ideale voorstelling om even alle zorgen van de afgelopen dag te vergeten.

Benieuwd naar de volgende voorstellingen van Kamiel Spiessens? Zorg ervoor dat je zijn agenda in de gaten houdt, want deze theatershow wil je zeker niet missen. Met zijn unieke mix van humor, nostalgie en maatschappelijke betrokkenheid weet hij het publiek telkens weer te verrassen en te ontroeren. Kamiel Spiessens is terug, en hij is vastberaden om de harten van heel Vlaanderen opnieuw te veroveren. (PADI & Mervyn)

www.kamielspiessens.be – www.comedyshows.be