Kamiel Spiessens doet comeback in 2022 én houdt halt in Izegem, Blankenberge, Ieper en Oostende

Hij is terug! Kamiel Spiessens doet inderdaad een comeback en komt in het najaar van 2022 naar de culturele centra, waaronder naar West-Vlaanderen. Chris Van den Durpel alias Kamiel Spiessens brengt zijn legendarische typetjes.

Het legendarische typetje van Chris Van den Durpel verdiende zijn sporen in De Drie Wijzen. Waarna de populariteit van de moestuinier als een komeet de lucht in schoot. Spiessens was midden jaren 90 overal: op tv, op de radio en in de cinemazalen. Vandaag maakte het alter ego van Chris Van den Durpel bekend dat hij voor het eerst op theatertour gaat en dat doorheen heel Vlaanderen.

Chris Van den Durpel kan gerust gezien worden als een van ’s lands grootste komieken uit de jaren ’90 en ’00. Met zijn typetje Kamiel Spiessens maakte hij verschillende muzikale evergreens, waaronder de nummer één hit: “Het isj nie moeilijk, het isj gemakkelijk!”. Al de Spiessens-singles samen zijn goed voor maar liefst 70 weken aan Ultratop-50 noteringen. De film rond Kamiel Spiessens die uitkwam in 1997, Oesje, staat eveneens nog steeds in de top tien van kassasuccessen in de Belgische bioscopen. 25 jaar later kondigt hij een nieuw hoofdstuk in zijn leven aan. Kamiel Spiessens gaat het voor het eerst in zijn leven op theatertour. Hij doet vanaf dit najaar de Vlaamse theaterzalen aan met een nagelnieuwe theatershow.

De eeuwige moestuinier is begaan met de klimaatproblematiek: “Spiessens Spijbelt”

Dat het niet geweldig goed gaat met ons klimaat is wel duidelijk, dat is ook Spiessens niet ontgaan. De eeuwige moestuinier merkte de voorbije jaren dat de seizoenen meer en meer door elkaar lopen en dat zijn tomaten niet langer steevast in de zomer rijpen maar ook daarbuiten. Spiessens brengt in zijn geheel eigen stijl in de theatervoorstelling “Spiessens Spijbelt” zijn visie op de klimaatproblematiek. Er is geen Planeet B maar wel een Plan K.

Uiteraard staat Spiessens er niet alleen voor. Hij vraagt live in de voorstelling raad, tips en tricks aan zijn goede en welbekende vrienden Jimmy B, Snelle Eddy en Ronny King, want het klimaat pak je niet alleen aan. De publiekslievelingen van weleer zullen dus ook zeker van de partij zijn. De vrienden van Kamiel zijn overigens allerminst op de achtergrond gebleven in de voorbije decennia. Zo had Jimmy B. eveneens een nummer één hit te pakken met “Ik ben een vent” en had bokser Firmin Crets ook zijn eigen bioscoopsucces met “Firmin”.

Het is overigens de allereerste keer dat Kamiel Spiessens te zien zal zijn op de planken. Nooit eerder stond er een theatertournee op het programma. Nu dus wel, en dat blijkt een heuse uitdaging te zijn voor de komiek die normaal gezien de camera gewoon is. Voor het eerst zal Spiessens een live-ervaring bieden, een uniek moment dus in de levensloop van de sympathiekste moestuinier van het land. “Spiessens Spijbelt” zal vanaf dit najaar te zien zijn in verschillende theaterzalen over heel Vlaanderen.

Degene die het reilen en zeilen van Kamiel op frequentere wijze willen volgen kunnen dat doen op zijn nieuwe social media kanalen. Via Kamiels officiële Facebook en Instagram krijg je tips en tricks en wie weet een gouden tip over de lochting! (PADI)

De voorlopige speellijst via Comedyshows.be: De Leest in Izegem (woensdag 23 november), Mechelen (3 december), Ninove (10 december), Kusttheater ’t Colisée in Blankenberge (16 december), Heist-op-den-Berg (17 december), Dendermonde (21 december), CC Het Perron in Ieper (17 februari 2023), Maldegem (3 maart), Mol (maart), Gent (23 maart), Overijse (23 maart), Hasselt (8 april), Kursaal in Oostende (28 april), Leopolsberg (13 mei), Geraardsbergen (20 mei). Speeldata en tickets zijn te vinden via www.comedyshows.be/kamielspiessens