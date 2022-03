Kabouter Plop: “De reden van ons succes? Ik denk dat elk ploppertje in de zaal een kabouter wil zijn”

Net na de première van de nieuwe theatershow van Kabouter Plop in CC De Binder in Puurs sloegen we op het podium een korte babbel met Kabouter Plop, Kabouter Kwebbel, Kabouter Klus, Kabouter Smal en Kabouter Felle.

Vier jaar geleden werd de allerlaatste theatershow van Kabouter Plop voorgesteld. Door corona duurde het echter langer dan voorzien vooraleer er nog een theatershow kwam. “Het is ongelofelijk, wat ben ik zo gelukkig dat we hier terug een show mogen geven”, bekent Kabouter Kwebbel. “Ik keek er zo naar uit. Ik ben zo gelukkig dat ik terug in de zaal kon kijken, dat ik al die kinderen zag zitten en ook al die andere mensen, die vroeger eveneens kwamen kijken en er nu terug bij waren.”

Moesten de kabouters zich aanpassen, want vier jaar stil zitten is toch niet niets. “We zijn ook vier jaar ouder geworden en ik ben zelfs de oudste van het gezelschap”, vertelt Kabouter Klus. “Na zolang stil liggen waren de eerste repetitiedagen behoorlijk pittig. Maar ik ben wel aangenaam verrast hoe snel je fysiek toch weer terug komt, wanneer je uw best doet om opnieuw een show in elkaar te steken. Het lukt ons nog steeds én daar ben ik toch trots op.”

Wat is het geheim van het succes van Kabouter Plop? “Ik denk dat elk ploppertje in de zaal een kabouter wil zijn en bij ons in het bos zou willen wonen, waar er niet veel ruzie is, waar het altijd leuk is, waar er veel plezier is, waar er geen zorgen zijn. We leven erop los. Dat moet toch zalig zijn om in je hoofd te denken: ooit lukt mij dat! We geven ook telkens een onderliggende boodschap mee in onze theatervoorstelling, zoals pesten. Maar op het einde komt het altijd goed. Je mag van mening verschillen, je mag eens ruzie maken, maar je moet het altijd bijleggen.”

Is Kabouter Felle ook gelukkig met haar rol? “Ik ben zo gelukkig wanneer ik zie dat ik naast deze vier kleppers mag staan. Het blijft surrealistisch. Aanpassen? Neen, die zijn alle vier zo open en verwelkomden mij direct. Ik moet er vaker bij stilstaan van: dit zijn wel de ploppers hé! Ze laten dat totaal niet voelen, ze zijn heel open en heel leuk om mee op het podium te staan.”

Deze keer mocht Kabouter Plop alias Walter De Donder het scenario schrijven. Waarom kozen ze voor deze ervaren kabouter? “Er komen altijd maar andere jongere schrijvers bij, die jonger zijn dan wij al bestaan. Het was eens een andere invalshoek om iemand anders te laten schrijven die er iedere dag tussen staat. Voor mij was dat ook wel spannend of het wel zou werken. Het werkt blijkbaar wel.” Kabouter Klus vult aan: “Wij als acteurs merken dat dit scenario van Walter is en dat hij ons heel goed kent. Hij weet wat onze figuren zijn. In ’t verleden gebeurde het wel eens dat jonge schrijvers iets neerpenden, waarvan we dachten: maar dat zou Klus niet zeggen of dat zou Kwebbel niet doen. Walter weet heel goed wat we willen doen en zeggen. In heel dat scenario moesten we geen drie woorden schrappen, omdat alles zo goed paste als een kabouterschoen.”

Wat gaat Kabouter Smal na deze première nog doen? Zich mooi maken, maar ze is al zo mooi. “Och, ik denk dat we gezellig met z’n allen lekker gaan eten én drinken. En er volop van genieten.” Kabouter Kwebbel besluit ons gesprek: “Het is de allereerste keer in al die shows dat Kwebbel eindelijk eens mag praten. Anders moet Kwebbel altijd zwijgen. Ik mag nu eens een uitleg doen, dat is een verademing, dankjewel Plop. Vroeger zei ik één zin en dan zeiden de kinderen: Kwebbel zwijgen! Nu vertel ik iets dat bijbrengt aan het verhaal en dus roepen ze niet meer dat ik moet zwijgen. Zalig toch!” (PADI)

Shows in Hasselt, Turnhout, Ninove, Genk, Asse, Heist-op-den-Berg, Scherpenheuvel, Antwerpen, Gent én Kursaal Oostende op zondag 8 mei om 13.30 en 16 uur. Meer info en tickets: www.studio100.com