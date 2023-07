K3 viert 25ste verjaardag méér dan één keer in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke: “Hebben jullie er veeeeeel zin in? Jaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!”

Op de Nationale Feestdag traden Hanne, Marthe en Julia alias K3 niet één, maar twee keer op in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. K3 stond op het podium met een negenkoppige live-band, inclusief twee backings. Er kwamen ook vijf jonge koorleden op het podium. Deze keer was er geen dansgroep bij.

Vooraleer K3 begon, mocht een DJ de aanwezigen op de nodige temperatuur brengen. Persoonlijk vonden we dat niet zo geslaagd. Met alle respect voor de muziekstijl die hij bracht, maar ’t was leuker geweest indien hij als opwarming veel bekende kinderliedjes had gedraaid, zodat de jeugd al eens kon oefenen. Zijn woorden ‘Hebben jullie er zin in?’ en nogmaals ‘Ze horen het hierachter niet, hebben jullie er zin in?’ klonken niet heel overtuigend én met een stem op volle kracht. Opgewekt kwam je er alvast niet van, maar bon…

K3 © gsm PADI

K3 en de vijf koorleden. © gsm PADI

De ruim 2.400 aanwezigen tijdens de namiddagshow lagen daar niet wakker van, want die kwamen vooral voor K3. Daar keek iedereen inderdaad naar uit. Omstreeks 14.47 begonnen ze eraan met ‘Waterval’, gevolgd door een medley met ‘Fata Morgana’ en ‘Vleugels’. K3 stelde ook de vraag: ‘Hebben jullie er veeeeel zin in?’ Nu klonk het heel luid: ‘Jaaaaaaaaaaaaa!. Natuurlijk mocht een ‘K3 zoekt medley’ ook niet ontbreken. Na de song ‘Icoon’ steeg het aantal decibels in de zaal, want K3 zong ’10.000 luchtballonnen’. Na ‘Er Zal Liefde Zijn’ – bijgestaan door vijf koorleden – trok K3 zich terug achter de schermen voor een kledingwissel. De live-band bleef spelen en dan begon de rockmedley. Enkel Marthe zat dan op een barkruk op het podium, terwijl Hanne en Julia bovenaan tussen het publiek stonden. De kinderen keken ernaar, raakten hen aan… Dat was een mooi moment voor de kids, die speciaal voor K3 waren afgekomen. Op hun lijstje stonden ook nog de liedjes ‘Hippie Shake’ en ‘Jij Bent De Bom’, ‘Pina Colada’, ‘Amor’ en ‘3 Biggetjes’. Er volgde dan terug een kledingwissel. K3 keerde terug als engeltjes en zong ‘Waar Zijn Die Engeltjes’. Ze brachten ook ‘Kinderhart’, een ‘Teleromeo’-medley en een slotmedley, met zoveel bekende songs, zoals ‘Mama Sé’, ‘Heyah Mama’, ‘Alle Kleuren’, ‘Oya LéLé’.. Daarna viel het doek over deze K3-show in Middelkerke. Toen was het op ons uurwerk 16.05 uur. Ook ’s avonds was K3 van de partij met een ‘Late Night Show’ én in augustus keren ze eveneens terug naar dezelfde locatie in Middelkerke. (PADI)

Een meisje hield wel stevig Julia vast toen ze terug passeerde naar het podium. © gsm PADI

Zaterdag 12 augustus om 14.30 uur: ‘K3 Live In Concert’ en om 20 uur ‘K3 Live Late Night’ in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Tickets tussen 25 en 42,50 euro, en info via www.popuparena.be – www.studio100.be

Julia en Hanne begaven zich tussen het publiek. © gsm PADI