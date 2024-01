K3 toont tijdens een repetitie een glimp van de musical ‘De 3 Biggetjes’, versie 2024

In studio 2 van Studio 100 in Schelle woonden we een repetitie bij van de musical ‘De 3 Biggetjes’, die vanaf zaterdag 10 februari in première gaat in Capitole Gent. We waren getuige hoe scène 8 of de carnavalsscène werd gerepeteerd.

“Dit is hier geen toonmoment, waarin we een stukje tonen dat al is afgewerkt”, zegt regisseur Tijl Dauwe tegen de aanwezige persmensen. “Wat je hier te zien krijgt, is een repetitie. Vorige week begonnen we aan de repetities, die tot nu toe voorspoedig verlopen. We zijn bezig met die voorstelling samen te stellen. In 2003 werd deze musical ‘De 3 Biggetjes’ voor de eerste keer opgevoerd. Nu presenteren we versie 2024. Er werd veel aan gesleuteld, veel eraan gewerkt, maar de belangrijkste zaken blijven wel erin. Nu ben je getuige hoe zo’n repetitie in elkaar steekt. We gaan dus gewoon verder met repeteren. We tonen scène 8 of de carnavalsscène.”

Voor Marthe, Hanne en Julia of Knirri, Knarri en Knorri zijn het drukke dagen, want ze repeteren zes op zeven. Enkel op zondag is er rust. Ook zij zijn heel nieuwsgierig naar het eindresultaat. Enkel wanneer alles één geheel vormen, hebben ze zelf eveneens een duidelijk zicht op deze musical. (PADI)

Vanaf zaterdag 10 februari te zien in Capitole Gent. Verder ook nog in Trixxo Hasselt, Concertgebouw Brugge (dinsdag 9 april, woensdag 10 april, vrijdag 12 april, zaterdag 13 april en zondag 14 april), Stadsschouwburg Antwerpen. Vanaf 22 februari eveneens in het Nieuwe Luxor Theater in Roterdam. Info en tickets: www.studio100.com.