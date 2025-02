K3 start komende zaterdag 1 maart met ‘K3 Zeesterren’ in Hasselt en doet tournee in Vlaanderen en Nederland: “Met heel veel meezingers!

Hanne, Julia én Norah zijn er klaar voor. Jawel, de liedjes zitten goed in het hoofd geprent en ook de danspasjes zijn goed ingestudeerd, zodat ze dan ook vol enthousiasme uitkijken naar de start van de nieuwe K3-show ‘Zeesterren’. De fans kunnen de lieve K3-dames vanaf zaterdag 1 maart aan het werk zien in Hasselt. Daarna ook in Gent, Oostende (12 april!), Leuven, Antwerpen én ook in Nederland.

Na een open repetitie sloegen we een babbel met Hanne, Julia en Norah, die de plaats inneemt van de zwangere Marthe.

We zagen net jullie aan het werk tijdens een open repetitie. Het resultaat is al prachtig. Hebben jullie er al meerdere dagen repetitie opzitten?

Hanne: “Ik denk 2,5 week (tot aan het persmoment, padi). We zijn eigenlijk nog niet zo lang bezig. We hadden vandaag dan ook wel een beetje stress.”

Julia: “We vernamen dat de pers zou langskomen, maar toen jullie daar net binnenkwamen, voelde ik toch een beetje stress. Het was precies al voor écht hé. We keken naar elkaar maar wisten dat het wel goed zou zijn.”

Norah: “Het is maar een repetitie, maar we brengen het wel voor bezoekers en dus is dat altijd wat spannend. Ikzelf begon er één weekje eerder aan, omdat ik veel choreo’s moest aanleren die zij natuurlijk al kenden. Dat was wel nodig, maar nu ben ik zeker dat ik samen met hen aan die K3-avontuur kan beginnen, zonder veel achterstand te hebben.”

Ik vernam dat de focus nu niet ligt op het verhaal, wél op de liedjes. Vinden jullie dat belangrijk?

Hanne: “We zijn natuurlijk K3 en daar hoort K3-muziek bij. Maar zelf zijn we grote fans van al onze K3-liedjes. Vooraf zeggen we ‘dit liedje’ of ‘dat liedje’ moet er zeker bij. Eerlijk, onze regisseur Stefan Staes en zijn team hebben goed geluisterd (lacht).”

Julia: “Maar daardoor hangen we nu ook wel vast aan één uur muziek, maar dat is voor ons wel superleuk.”

Hanne: “Dat blijft gewoon feelgood muziek. Je kan er niets anders dan vrolijk van worden. De komende maanden gaan we dus niets anders dan vrolijkheid uitstralen.”

Norah: “Inderdaad, heel vrolijk zijn.”

Hanne: “En door die vele liedjes zit er ook veel dans in.”

Een kiekje van tijdens de open repetitie. © PADI/Patje

Dat is ook wel pittig hé ?

Julia: “Wat je hier zag, is al pittig, maar er zit nog zoveel méér in. Ik denk aan breakdance, enz. Dat is wel heel cool.”

In de liedjes zitten er eveneens medleys. De kids kunnen meezingen. Automatisch ook leuk voor jullie?

Julia: “Wij zijn altijd al fan geweest van medleys.”

Hanne: “Zeker wanneer er in dezelfde medley’s nummers van de verschillende K3-generaties zijn verwerkt, zodat er in iedere medley wel voor iemand iets zit wat hij/zij kan meezingen.”

Julia: “Doordat er medleys zijn vonden wij ook een hele goeie balans. De volledige show is heel tof geworden.”

Norah: “En dat is cool. Ging ik vroeger als buitenstaander kijken, dan vond ik medleys ook zo cool.”

Hanne: “Inderdaad, omdat je niet weet wat het volgende is wat eraan komt. Je beseft dat dat je iedere song in die medley goed kent en dan is het constant meezingen. Echt zalig!”

De hoeveelste nieuwe show breng je nu al met K3?

Hanne: “Oei, dat is een moeilijke hoor. Ik denk de achtste of de negende.”

Julia: “De vierde.”

Norah: “Mijn eerste (lacht).”

De tickets verkopen heel goed. K3 blijft hot. Leuk toch?

Hanne: “Dat blijft werken. Dat is zo leuk. Tien jaar geleden mocht ik al de vorige K3 overnemen. Toen stelden velen zich vragen, maar kijk… we zijn er nog altijd. Er zat inderdaad druk op ons. Maar wanneer je 10 jaar later nog zoveel tickets verkoopt, dan ben ik ook wel trots op mijn inzet en werk. De kinderen genieten er nog altijd van en dat is toch super leuk nieuws.”

Norah: “Ik heb een dochter van vier jaar en die is grote fan. Onlangs zaten wij in de auto naar een nummer van K3 te luisteren. Ze had een foto vast van de eerste generatie K3. Ze vroeg: “Wie zijn dat?”. Ik zei: “Dat is K3 de eerste.” Leuk hé!

Succes! (PADI)

Info en tickets via studio 100.