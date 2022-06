K3 scoort met ‘Mango Mango’ een zomerse hit

Het lijkt erop dat K3 met hun nieuwe single ‘Mango Mango’ opnieuw een dikke hit te pakken heeft. De clip van deze zomersingle is momenteel al méér dan 1 miljoen keer bekeken op YouTube en op de digitale streamingplatformen werd het nummer ondertussen al méér dan 500.000 keer gestreamd.

“Met dit nummer kom je automatisch in zomerse sferen terecht. Daar heeft ons publiek duidelijk zin in”, lacht Marthe. Julia knikt en vult aan: “’Mango Mango’ was mijne eerste echte grote videoclip voor K3. En wat voor één? Meteen al méér dan 1 miljoen mensen die deze clip intussen hebben bekeken, dat vind ik heel vet.” Hanne: “We merken tijdens onze optredens dat ‘Mango Mango’ een heel populair nummer is. Zowel jong als oud zingen het al uit volle borst mee.” (PADI)

De single ‘Mango Mango’ én een speciale clubmix zijn te beluisteren op alle streamingplatformen. De videoclip is te zien in de Studio 100 GO Pass, en op het K3 YouTube-kanaal, Studio 100 TV en de gratis studio 100 GO app.