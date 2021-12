K3 over ‘K3 immersive Bootcamp’: “Een leuke clip maken, de kinderdroom van vele kindjes”

Dinsdagnamiddag openden Hanne, Marthe en Julia de ‘K3 immersive Bootcamp’ in de Studio 100 Story Studio, Meir 57 in Antwerpen. Tijdens de rondleiding konden we een korte babbel slaan met het drietal over deze ‘K3 immersive Bootcamp’, over hun samenwerking, het nieuwe album ‘Waterval’ én over hun tournee. Op zaterdag 21 mei staan ze ook op het podium van Kursaal Oostende. Allen daarheen!

Vooraleer de pers de ‘K3 immersive Bootcamp’ mocht betreden, wandelden Hanne, Marthe en Julia even rond. Wat vonden ze ervan? “Het is heel indrukwekkend, heel mooi gemaakt. Voor ons is het leuk om het werk van die draaidagen nu eens te kunnen zien. We zijn heel trots op het resultaat, heel trots op de bootcamp”, glundert Hanne.

Is de ‘K3 immersive Bootcamp’ volledig te zien of toch niet?

Marthe: “De hele zoektocht zit er niet in. Het is vanaf de volwaardige K3 dat je het kan meebeleven. Het is vooral verder kijken om een leuke clip samen te maken, want dat is wel de kinderdroom van vele kindjes. Voor jong als oud zitten er leuke opdrachten tussen. Het is niet dat je als bezoeker iets zal missen.”

Ben je het al een beetje gewoon?

Julia: “Ja, eigenlijk gek genoeg wel. Het is gek van jezelf in ’t grootte te zien op pancarten. Het plaatje klopt in m’n hoofd. Nu hoor ik bij K3. Het klikt met z’n drietjes heel goed. Vanaf ’t begin voelde ik mij super welkom. Het gaat allemaal casual. We proberen niets te forceren in elkaar beter te leren kennen. We laten alles op ons afkomen. Ik doe lekker mee met de flow en tot heden werkt dat heel goed.”

Natuurlijk mochten tijdens de opening enkele kleine K3’tjes niet ontbreken. © PADI/Daniël

Hoe groot was voor jullie de aanpassing of heb je de knop vlug omgedraaid: de periode Klaasje is voorbij, nu werken we met onze nieuwe lieve kracht Julia?

Hanne: “Ik dacht dat we tijd zouden nodig hebben, maar vanaf ’t moment dat Julia was verkozen voelde dat heel goed aan. Toen we dan met ons drie samen kwamen, was het precies alsof we al jaren samenwerkten. We proberen ook niet krampachtig ons best te doen om het te doen welslagen. We amuseren ons in wat we doen en gaandeweg leren we elkaar beter kennen.”

Van zodra Julia verkozen was, zei ze dat het niet de bedoeling was van maar enkele jaren mee te zingen en te dansen. Ze zei zelfs dat ze jonger was dan Hanne en Marthe en dat ze dus erbij wil zijn tot ook jullie er ooit mee stoppen. Dat klonk voor jullie wellicht leuk om zoiets te vernemen?

Marthe: “Voila, dat was de grootste reden waarom we Julia kozen (lacht)… Haar eerste interview was de dag erna op vtm. Toen ik Julia hoorde praten, zat ik in quarantaine thuis in mijn zetel. En dit was de reden waarom we voor Julia kozen. Zij sprak erover, ’t was precies alsof ze als jaren deel van ons uitmaakte. Julia kon al vanaf ’t begin perfect volwaardig meegaan in alles.”

Hanne: “Het was wel een moeilijke beslissing, omdat de vier finalisten allemaal toppers waren met eigenschappen en kwaliteiten die perfect in K3 hadden gewerkt, maar voor ons was het gevoel het allerbelangrijkste. Bij Julia wilden we daar meer van weten, die vonden we nog altijd een tikkeltje specialer. Vandaar die keuze.”

Na de finale was het voor je een intense periode met o.a. al het inzingen van de single ‘Waterval’ en de nieuwe liedjes voor het album. Je was er intens mee bezig. Had je geen last van je stem, wantja.. je moet nu méér dan één liedje zingen hé.

Julia: “Van mijn stem had ik wel veel last, ja… En, die is nog niet volledig hersteld. Ik had nog niet veel super vrije dagen, zodat mijn stem kon genezen, even kon tot rust komen. Ik zit nog een beetje in m’n adrenaline. Maar het gaat allemaal nog wel hoor. Binnenkort komen er wel meer vrije dagen aan. Is mijn stem nu één keer niet volledig top, dan is dat zo hé. Ik geniet van alles wat ik nu meemaak. Ik vind het tof dat we erin vliegen en dat er zoveel momenten op mij afkomen. Ik heb er echt wel veel zin in.”

De cd ‘Waterval’ telt twaalf songs. Wat is jullie favoriet?

Julia: “Voor mij is dat ‘Tjikke boem’. Dat nummer heeft de vibes die ‘Oya Lélé’ ook heeft, zodat ik precies wil dansen. Zo’n vibes spreken mij wel aan.”

Marthe: “’Er zal liefde zijn’. ‘t Begint met een kinderkoor en ik krijg daar altijd kippenvel van.”

Hanne “’Kruisje op een wereldkaart’. Dat zongen we ook op de liveshow. Een liedje dat qua genre uniek is. Dat werd nog niet vaak in een K3-repertoire opgenomen. Het is jazzy, ik vind det echt een topper.”

Wat volgt er in de komende zes maanden?

Marthe: “Dat is afhankelijk van de coronatijden hé. Mar vanaf januari zijn we te zien in ‘The Voice Kids’ Daarna repeteren we voor onze tour ‘Kom erbij’.

Met ook een bezoek aan Kursaal Oostende.

Hanne: “Inderdaad, kom je kijken? Ja toch!” (PADI)

Tijdens de officiële opening stond er buiten veel volk. Van zodra het officiële gedeelte voorbij was, mochten de bezoekers ook de ‘K3 immersive Bootcamp’ beleven. © PADI/Daniël

K3 immersive Bootcamp, Meir 57 in Antwerpen. Alle dagen open in de vakanties en tijdens de weekends. Tijdens de schooldagen op woensdagnamiddag. Ticket: 18,5 euro vanaf twee jaar. www.k3bootcamp.be. – Tournee ‘Kom erbij’: www.studio100.com