K3 opent eigen immersive ‘K3 Bootcamp’ op de Meir in Antwerpen

Deze namiddag openden Hanne, Marthe en Julia het immersive “K3 Bootcamp” in de Studio 100 Story Studio op de Meir in Antwerpen.

K3: “We hebben met open mond rondgelopen in ‘de wereld van K3’, het geheel is echt indrukwekkend dankzij de 360° projecties. De opdrachten die je krijgt zijn heel leuk, je kan samen zingen, dansen, er is een quiz, een TikTok-ruimte en nog veel meer! Echt iets om samen met het hele gezin te doen.”

K3 daagt je uit! Kom naar de K3 Bootcamp en ontdek hoe je een echt K3’tje kan worden. K3 neemt je mee in hun wondere wereld en leert je alle kneepjes van het vak. Maar het wordt een heuse uitdaging, want de meisjes hebben een aantal onverwachte wendingen voor je in petto. Maak je klaar voor fotoshoots, choreo’s, outfits en een heuse K3-quiz. Vergeet vooral je camera niet en oefen alvast jouw beste selfie snoetje. Na elke uitdaging word je een beetje meer K3. Breng je alle opdrachten tot een goed einde, dan krijg je exclusief toegang tot de K3-videoclipkamer: zing en dans zelf mee in de nieuwste videoclip! (PADI)

Praktische info: Studio 100 Story Studio, Meir 57 in Antwerpen. Alle dagen open in de vakanties en tijdens de weekends. Tijdens de schooldagen ook op woensdagnamiddag. Tickets: 18,5 euro per persoon (vanaf twee jaar). www.K3bootcamp.be.