K3 meest gestreamde Vlaamse artiest in 2021 in België

Amper tien dagen geleden lanceerde K3 de nieuwe hit ‘Waterval’ en ondertussen werd die al 1 miljoen keer gestreamd. De bijhorende clip, met nieuwste K3-tje Julia, werd ook al 1 miljoen keer bekeken op YouTube en haalde “#1 IN TRENDING”!

K3 is in 2021 de meest gestreamde Vlaamse artiest in België. Op Belgisch niveau doen enkel de Brusselse Damso, Angèle en Lost Frequencies beter. Dat succes is geen nieuw fenomeen want op Spotify haalt K3 in de periode van 2015 tot vandaag het duizelingwekkend cijfer van reeds meer dan 265 miljoen streams.

Het nummer “Waterval” kwam op 28 november binnen op nummer 1 in de “Spotify Top 50 Be” en het album “Waterval” komt uit op 17 december, als CD in de winkel, en digitaal op alle streaming platformen.

Vanaf 22 december 2021 kan je de immersive “K3 Bootcamp” beleven in de Studio 100 Story Studio op de Meir in Antwerpen. Voor de allereerste keer kan het publiek binnenstappen in ‘de wereld van K3’ dankzij kleurrijke, indrukwekkende 360° projecties. De muziek en de interactieve opdrachten via koptelefoons maken de beleving nog sterker. Het wordt een spectaculaire ervaring voor alle jonge en wat oudere K3 fans. (PADI)

Info: www.k3bootcamp.be – Studio 100 Story Studio, Meir 47, 2000 Antwerpen