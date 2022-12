K3 komt op vrijdag 21 juli met ‘Live Late Night’ editie naar de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Afgelopen week ontving het Sportpaleis meer dan 50.000 tieners, twintigers en jonge dertigers voor de Studio 100 Rewind Party’s. Vanaf de eerste noot ging het publiek volledig uit de bol voor de optredens en muziek die hen naar hun kindertijd terugbrachten. De vreugde en energie spatte in het rond bij het meezingen van de hits van Spring, kabouter Plop, Mega Mindy en andere helden van weleer. Het was dé nostalgische hoogmis voor jong volwassenen.

Deze fans hebben al meteen iets nieuws om naar uit te kijken. ‘K3 Live Late Night’ presenteert dé in deze context meest populaire band in Vlaanderen. Wie een zomeravond lang wil los gaan op de muziek van K3 (sinds 1999 hadden ze 44 (!) hitnoteringen in de Ultratop waarvan 15 top 5-hits) wordt verwacht op vrijdag 21 juli om 20u00 in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke: puur K3, hoogst uitzonderlijk begeleid door een uitgebreide live band.

Om er helemaal een feest van te maken brengt een DJ vooraf iedereen in de gepaste sfeer en verlengt die na het concert het feest met een party set om nostalgische duimen en vingers van af te likken.(PADI)

‘K3 – Live Late Night’ vindt plaats op vrijdag 21 juli 2023 om 20 uur in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. ‘K3 Live Late Night’ biedt staanplaatsen op het middenplein en feestseats in de tribune. Tickets zijn beschikbaar vanaf vrijdag 9 december om 10 uur via www.popuparena.be.