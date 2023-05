K3 heeft nieuwe zomersingle ‘Fata Morgana’ en zal die zéker vrijdag én zaterdag zingen in Kursaal Oostende

Gisteren heeft K3 hun nieuwste zomersingle “Fata Morgana” gelanceerd. Het nummer gaat over een echte zomerliefde, een schitterend feestje en de betoverende schoonheid van de woestijn. Naast de release van het nieuwe nummer en de bijpassende videoclip die morgen verschijnt zijn er nog meer feestelijke releases. Over een week op vrijdag 26 mei wordt namelijk een verzamel-CD, DVD en vinyl platen uitgebracht ter ere van het 25-jarig bestaan van K3.

De nieuwe single gaat over zomerse romantiek, een schitterend feestje en de pracht van de woestijn. Een regel uit de songtekst luidt: “Kus me want jouw zoenen zijn mijn oase in de woestijn.” Het nummer is vrolijk, betoverend en past perfect bij de aankomende zomer.

‘Fata Morgana’ is de tweede zomersingle van Hanne, Marthe en Julia als K3. Hun allereerste zomersingle “Mango Mango” hield de zomer van 2022 in haar greep met tal van optredens. Het nummer heeft inmiddels meer dan 6 miljoen streams en views op bekende streamingplatformen en op YouTube. K3 is ontzettend enthousiast over hun nieuwe single en de bijbehorende videoclip. “We kunnen niet wachten om onze fans ‘Fata Morgana’ te laten zien!”, aldus Hanne. “Het was geweldig om samen te werken aan dit nummer. Het is een nummer waar je echt een feestje op kunt bouwen en het was geweldig om te zien hoe het zich ontwikkelde tijdens het opnameproces”, voegt Julia toe. “We hopen dat onze fans er net zo van genieten als wij!”, volgens Marthe.

De gloednieuwe zomerse single “Fata Morgana” werd gisteren gelanceerd. Morgen, 19 mei, zal de bijbehorende videoclip om 17u00 verschijnen op het K3 YouTube-kanaal. Maar dat is nog niet alles! Een week later worden nog meer feestelijke releases uitgebracht ter ere van het 25-jarig bestaan van K3, waaronder de verzamel-CD, DVD en twee vinylplaten met daarop het beste uit 25 jaar K3.(PADI)

Op vrijdag 19 én zaterdag 20 mei is K3 voor meerdere shows te gast in Kursaal Oostende. Voor tickets zie www.studio100.be of www.kursaaloostende.be