K3 heeft met ‘Vleugels’ een TOPPER van een show beet, maar wat doet die mysterieuze Mike op het podium?

De intro van de nieuwe show ‘Vleugels’ van K3 was heel stijlvol en een tikkeltje mysterieus, maar daarna vlogen Hanne, Marthe en Julia erin voor de start van een schitterend optreden van ruim 100 minuten.

“Hebben jullie allemaal jullie stem opgewarmd? Ja toch, want wij gaan luid zingen”, riep Hanne naar het publiek. Vanaf dan kregen we een cocktail van zang én dans voorgeschoteld. Niet enkel de dansgroep zette talrijke pasjes neer, maar ook Hanne, Marthe en Julia deden mee. Zong op dat moment de ene, dan dansten de twee andere K3-dames mee. Super getimed! Ook Mike was van de partij. Mike wie? Inderdaad, een onbekend persoon Mike kwam op het podium en in de loop van de show kwam deze Nederlander meermaals op de bühne. Mike, dé engel zonder vleugels. Eerst dachten we dat Mike een beetje tijd moest opvullen, terwijl de dames van K3 of het showballet zich aan het omkleden waren maar dat bleek niet het geval te zijn. Mike mocht écht meedoen in de show en ook vertellen tegen Hanne, Marthe en Julia. Op het einde van de show komt het uit wàt Mike daar precies doet…

Julia ‘vloog’ de lucht in. © PADI/Jens

K3 zong talrijke liedjes, inclusief medleys. Ook het decor werd telkens aangepast net zoals de dansgroep die diverse keren andere kledij aantrok. Tijdens het nummer van ‘Pina Colada’ maakte Julia zelfs een koprol ‘in de lucht’. Jawel, enkele dansers ‘gooiden’ haar op dat moment in de lucht. Prachtig! Gedurfd!

Het was warm op het podium: in zwemshort én bikini. © PADI/Jens

Door de hoge energieprijzen is het in bepaalde zalen niet meer zo warm, waardoor je na een tijdje automatisch begint mee te klappen om warm te krijgen. In de nieuwe K3-show was het op een bepaald moment héél warm. De dansers en danseressen stonden tijdens o.a. ‘Ola Lee Lee’ in bikini en zwembroek op het podium. De bijhorende prachtige verlichting zorgde voor een warme sfeer in de gezellige Capitole in Gent.

K3 in actie © PADI/Jens

Laten we nog verklappen dat op het einde K3, samen met de voltallige groep dansers en danseressen, toch nog het lied ‘Vleugels’ kon brengen. Zelfs Mike deed mee. Voor één keer was het K4 in plaats van K3.

Wie is die mysterieuze Mike? © PADI/Jens

Hoe we de show omschrijven? PRACHTIG! Echt waar, een TOPPER. Het is een nieuwe show, maar die show is afgewerkt en dat is het handelsmerk van Studio 100. De danspasjes zijn juist, het geluid is perfect, de belichting schitterend, de zang subliem, enz. Terwijl sommige organisaties eerst al meerdere shows moeten doen vooraleer alles perfect verloopt, is dat bij Studio 100 anders. Eerst gaat men achter de schermen repeteren én repeteren tot ieder detail is afgewerkt, en pas dan trekt men naar de zalen. Dat is ook de reden waarom de Studio 100-shows zoveel volk trekken. Het publiek weet dat hun shows zijn afgewerkt en dat men geen schrik moet hebben dat de aankoop van een ticket verloren geld zal zijn. Chapeau K3, maar ook proficiat Studio 100! (PADI)

K3 met ‘Vleugels’ in Kursaal Oostende op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei, telkens om 10.30, 13.30 en 16.30 uur. Bepaalde shows zijn al uitverkocht.www.studio100.be –www.kursaaloostende.be