Jurgen Demortier uit Roeselare prijkt in boek ‘Goeiemorgen, Morgen’ van Nicole & Hugo

Bij Borgerhoff & Lamberigts kwam het boek ‘Goeiemorgen, Morgen – 50 jaar onafscheidelijk’ van Nicole & Hugo uit. Jurgen Demortier uit Roeselare prijkt met enkele passages in dat boek.

Tijdens het persmoment in Theater Elckerlyc in Antwerpen was Jurgen Demortier van SDL Events uit Roeselare ook van de partij. “Ik werd opgebeld door Hugo”, verklaarde hij. “Hugo vroeg of ik wilde langskomen, want naar het schijnt sta ik vermeld in dat boek. Waarom? Dat weet ik niet”, vertelde Jurgen oprecht.

En inderdaad, op pagina 121 staat neergeschreven: “Over de keuze voor dat ene lied (en geen enkel ander), over Lorenzo, Maurice en Jurgen, een schietgebed, een toontje lager..”. Op pagina 127 staat dan vermeld: “Zulke hectische tijden kan je maar aan als er een team rond je staat, vertellen Nicole & Hugo. Een team met mensen die zich het vuur uit de slofen werken voor de vedetten op het podium. Het zijn mensen die in de schaduw keihard bezig zijn, in alle stilte. Jurgen, Maurice en Lorenzo zijn zulke mensen. Als we bijvoorbeeld drie keer op een avond moesten optreden, dan kwam Jurgen naar het eerste optreden en Lorenzo naar het volgende. Jurgen zette alles op, zorgde dat de muziekband klaarstond, dat de klank en het licht in orde waren. Lorenzo deed hetzelfde op het tweede optreden. Na afloop van het eerste reed Jurgen met Maurice naar het derde van de avond, om ook dààr alles klaar te zetten. Ze zorgden ervoor dat onze kleedkamer in orde was, dat er water voor ons was…” (PADI)

Goeiemorgen, Morgen’ verschijnt bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 22,99 euro. Meer info: www.borgerhoff-lamberigts.be