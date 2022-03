Julie Houtman over haar boek ‘Momming on my own’: “Laat het los, zet je trots opzij voor je kind”

Julie Houtman uit Ninove is 29 jaar en single mama van een vrolijke kleuter Emile van vier jaar. In ‘Momming on my own’ vertelt Julie hoe je als alleenstaande een kindje kan opvoeden. “Ik sprak vanuit mezelf. Ik denk niet dat er alleen maar waarheden instaan. Ik denk immers dat iedereen een andere en vooral zijn eigen manier van opvoeden heeft”, vertelt ze tijdens onze babbel.

Hoe voelt het om als alleenstaande moeder een kind op te voeden?

Julie: “In ’t begin was het heel hard zoeken, met vallen en opstaan. Maar sinds één jaar lukt dat heel goed, doe ik dat zelfs graag alleen.”

Vanwaar het idee om dat opvoeden te verwerken in een boek?

Julie: “Ik begon met columns te schrijven voor Story. Daarna kwam Pelckmans langs om te vragen om daarover een boek te schrijven. In ’t begin stond ik daar twijfelachtig over, maar uiteindelijk heb ik dat toch gedaan. Sinds februari ligt mijn boek in de winkelrekken.”

Hoe zou je jouw boek omschrijven? Is het een boek met tips en advies, enkel jouw ervaringen of een combinatie?

Julie: “Het wordt een survivalgids genoemd, met dagboekfragmenten, verhalen, tips, recepten, enz. Het volledige proces duurde wel één jaar. Ik kreeg hulp van verschillende mensen. Sommige delen waren moeilijker dan anderen. Ik heb geen ervaring met recepten, ik ben geen keukenprinses, ik ben totaal geen keukentalent, zodat ik hulp moest inschakelen.”

Julie en Emile

Wat zijn, volgens jou de leuke en minder leuke kanten van het moederschap? Hoe lastig en zwaar is het om als alleenstaande moeder of zonder partner de opvoeding van een kind te combineren met een normaal dagelijks leven?

Julie: “Het is heel leuk dat ik niets moet overleggen, dat ik alles alleen mag beslissen. Van slaaptijd of wanneer hij moet eten. Het moeilijkste is als hij ziek is of een pedagogische studiedag op school heeft, dan sta ik er ook alleen voor om het te regelen. Ik val terug op mezelf, en ik moet dan hulp zoeken bij mijn ouders of familie. Ik heb geen partner die mij dan kan helpen.”

Ben jij full-time mama of wat doe jij daar nog naast?

Julie: “Ik werk, ik sta in het eerste leerjaar van het Athenium in Ninove.”

Wat maakt ‘Momming on my own’ als opvoedingsboek anders dan alle anderen die er al bestaan?

Julie: “Ik sprak vanuit mezelf, hoe dat ik het zie. Ik denk niet dat er alleen maar waarheden in staan. Ik denk dat iedereen een andere manier heeft van opvoeden. Ik schreef het als steun voor mensen die er alleen komen voor te staan. Ik hoop dat ze er iets aan hebben.”

Julie en Emile

Met jouw boekendebuut deel je jouw persoonlijke verhaal als single-mom, zonder frustraties of een steen te werpen naar de papa van jouw zoontje.

Julie: “Emiel blijft voor ons beiden op de eerste plaats staan. We zien elkaar nog wel eens. We proberen ook nog momentjes met ons drie te delen.”

Wat wil je met dit boek graag bereiken? Wanneer ben jij tevreden en is de opdracht geslaagd?

Julie: “Als maar één iemand hoop erin vindt of steun ermee vindt, dan ben ik blij. Dan ben ik geslaagd in mijn eindresultaat. Zelf ben ik wel blij met het eindresultaat. We lazen het veel na. Het is een mix geworden van verhalen en tips.”

Je bent ook erg actief op sociale media. Zijn er nog andere zaken in het verlengde van dit boek die we van jou mogen verwachten?

Julie: “Ik ben nog niet bekomen van het boek. Ik ga nu even rust inlasten, even op adem komen. Nu tellen Emiel, werk en rust. Voorlopig is het nog niet aan de orde om nog een boek te schrijven, maar we zien wel. Het boek is wel mooi geworden, al zeg ik het zelf.”

Julie en Emile

Welke tips en advies zou je mensen die hun kinderen alleen opvoeden meegeven? Wat is jouw ultieme, gouden tip?

Julie: “In het begin valt de hemel op je hoofd, maar alles komt wel goed. Je moet terug je weg vinden. Eens je terug je eigen interesses vond, komt het weer goed. Zelf zat ik drie maanden in een serieuze dip, daarna ben ik langzaam eruit geraakt. Een gouden tip: laat het los, zet je trots opzij voor je kind, en daarna komt alles goed.”

Het siert jou dat je binnen jouw drukke en goedgevulde agenda veel tijd vrijmaakt voor jouw zoontje. Komen jullie ook wel eens naar West-Vlaanderen? Zijn er zaken die jou en je zoontje in onze provincie binden? Een bezoekje aan Plopsaland, bijvoorbeeld of Bellewaerdepark? Is dat iets wat jij graag doet met jouw zoontje, pretparken bezoeken bijvoorbeeld?

Julie: “Ieder jaar kom ik in september naar ‘Mode in Oostende’, met lokale winkels. Naar Westende gaan we ieder jaar twee weken in de zomervakantie. We bezoeken ook Plopsaland. Hij vindt dat leuk, zolang de attracties niet te wild zijn. Weet je, Plopsa is zelfs onze favoriet.” (PADI)

‘Mommy on men own’ ligt in de boekenhandel en kost 22,5 euro.