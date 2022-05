Jubileumconcert ’15 jaar Laura Lynn’ werd groot succes in Ardooie

Na twee keren door corona te moeten uitstellen, kon Laura Lynn eindelijk haar jubileumconcert geven in De Ark in Ardooie.

Dit concert – in een organisatie van Concertevents – was helemaal volgelopen met fans van haar. Die werden gul verwend door gastvrouw Laura. Ze liet niet enkel haar gastartiesten Christoff, Lindsay en Luc Steeno zingen, maar ze bracht ook telkens een duet met deze artiesten. Ook met haar mama Kristine – die één dag later jarig was – zong ze samen enkele liedjes. Voor haar overleden papa zong ze een beklijvende song. Wij waren erbij. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Daniël)