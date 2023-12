José Gualsaqui uit Brugge is de enige West-Vlaamse marktkramer die zeven weken lang present is op ‘Winterland Hasselt’: “Hoe kouder, hoe beter”

Was jij vorig jaar ook één van de aanwezigen op ‘Winterland Hasselt’? Toen kwamen er 650.000 (!!!) bezoekers opdagen, waaronder 15% West-Vlamingen. Ook dit jaar is ‘Winterland Hasselt’ op het Kolonel Dusartplein één van de drukstbezochte gratis winterhappenings in ons land. Komt dat door hun 15.000 m² winterpret, met een hypermoderne ijspiste van 1.000 m²? Of door hun Grand Café, de Spiegeltent of de authentieke Oostenrijkse Almhütte, die dit jaar grondig werd vernieuwd en uitgebreid? Of komt het door de aanwezigheid van één West-Vlaamse standhouder, die er zijn sjaals, mutsen, jassen verkoopt én dit al vijftien (!!!) jaar lang. De 50-jarige José Gualsaqui uit Brugge is inderdaad een trouwe standhouder in Hasselt en woont daar tijdens het event op een appartement.

Wat doet een zelfstandige uit Brugge hier in Hasselt?

José: “Ik werk in heel België, zelfs soms ook in het buitenland. Maar in de winterperiode sta ik al vijftien jaar in Hasselt. Ik werk dan samen met Maurice Schoenmaeckers, de organisator van ‘Winterland Hasselt’. Tijdens de zomermaanden doe ik de wekelijkse markten, vooral in West-Vlaanderen: Blankenberge (maandag en vrijdag), woensdag (Torhout), Middelkerke (vrijdag), De Panne (zaterdag). In de winter is dat moeilijk. We besloten om een vaste locatie te zoeken en dat werd dus Hasselt.”

Je bent al 15 jaar trouw aan Hasselt…

José: “Dat bestaat hier al heel lang. Toen Maurice ermee begon, waren we al present. Vroeger zaten we ook in Maastricht, eveneens een event van Maurice, én dat bestaat ook nog altijd. We weken nog altijd heel graag samen. We hebben hier al trouwe klanten die ieder jaar terugkeren naar mijn kraam om cadeautjes aan te kopen. Ik ben hier nog altijd heel gelukkig.”

Je hebt hier een heel groot marktkraam…

José: “Inderdaad, zo’n 64 m². We verkopen winterartikelen: mutsen, sjaals, jassen… Meestal dameskledij. In de zomer staan we op de markten met petjes, lederwaren, zonnebrillen, t-shirts, enz.”

José is de enige West-Vlaming die zeven weken lang aanwezig is tijdens ‘Winterland Hasselt’. © gsm PADI

Hoe zag je dat hier in de voorbije jaren evolueren?

José: “Ieder jaar blijft dat groeien. Dit jaar zag ik al veel mensen uit Duitsland passeren. Ik denk dat die met bussen afkomen. Ik zie ‘Winterland Hasselt’ nog altijd stijgen qua aantal bezoekers. Onze artikelen hangen af van het weer. Hoe kouder, hoe beter. Zijn de temperaturen goed, dan denken de mensen niet aan mutsen, sjaals of handschoenen. Maar als het fris is, dan stijgt mijn verkoop.”

We vernamen dat 15% van de West-Vlamingen ook ‘Winterland Hasselt’ bezoeken. Hoorde jij hier ook al West-Vlaams praten?

José: “Zeker en vast! Ik kwam hier al diverse mensen tegen uit West-Vlaanderen. Mensen die naar de marktdagen komen en nu genieten van vakantie. Ik sprak al mensen uit de Westhoek, Ieper, Brugge, Kortrijk, enz. Dat zijn mensen die al ‘Winterland Hasselt’ kennen. Sommigen komen ook al jaren af. Ze maken er een weekendje van.”

Hoe is het met je verkoop. Gaat dat in stijgende lijn of blijft dat stabiel?

José: “Zoals ik al zei zijn mijn artikelen afhankelijk van het weer. Maar momenteel is de verkoop stabiel. Bij heel slecht weer, komen er maar weinig bezoekers opdagen. Bij tamelijk weer is het hier druk. Tijdens ‘Winterland Hasselt’ wonen we hier op een appartement. Het is maar logisch dat we niet iedere dag terugrijden naar Brugge.”

Heb je hier veel concurrentie?

José: “Er staan 86 standhouders, waaronder nog twee andere collega’s die exact hetzelfde verkopen. Er mogen geen andere standhouders die hetzelfde verkopen meer bijkomen. Drie is genoeg, méér moet dat niet zijn.”

Zullen dergelijke kerstmarkten ook in de toekomst blijven bestaan?

José: “Ik denk het wel, want dat is leuk voor de bezoekers. Ik denk niet dat dit zal verdwijnen.”

José Gualsaqui © gsm PADI

‘Winterland Hasselt’ ist dé ideale kerst- en wintermarkt bij uitstek of moet er toch nog iets worden aangepast aan het concept?

José: “Voor mij helemaal niet. Er is hier een mix van van alles te vinden. Dat maakt het zo leuk. In Brussel, Antwerpen… zie je geen verschil. Gewoon huisjes naast elkaar. Hier is de indeling heel anders én dat maakt ‘Winterland Hasselt’ zo uniek.”

Wanneer is ‘Winterland Hasselt’ open?

José: “Vanaf 10 uur kan je dagelijks terecht tot middernacht in het Grand Café. De ijsbaan met echt ijs is open tot 22 uur. De kerst- en wintermarkt is van maandag tot woensdag open van 11 tot 22 uur. Op alle andere dagen al vanaf 10 uur.” (PADI)

‘Winterland Hasselt’ is gratis en vind je tot zondag 7 januari 2024 op het Kolonel Dusartplein. Meer info op www.winterland.be