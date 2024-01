Jorn De Laender uit Deurne komt met ‘OVO’ van Cirque du Soleil naar de Lotto Arena in Antwerpen, maar hij heeft ook een boontje voor Bellewaerde in Ieper: “De Lotto Arena is precies ‘mijn achterdeur!’”

“Sinds 2015 maak ik deel uit van Cirque du Soleil en sinds 2017 ben ik op tour met ‘OVO’, waarmee ik in maart ook naar de Lotto Arena in Antwerpen kom. In februari 2020 was er plots corona en was het gedaan met reizen. Tegen het einde van de coronaperiode werkte ik een drietal maanden mee in de ‘stunt & dive’-show in Bellewaerde in Ieper. Ik heb dus wel een band met West-Vlaanderen”, glimlacht de 33-jarige Jorn De Laender aan de telefoon, terwijl hij op dat moment met ‘OVO’ van Cirque du Soleil in Zagreb (Kroatië) zit.

Jorn De Laender in actie. © Cirque du Soleil

Jorn zag het levenslicht in Borgerhout en groeide daar ook op. Later verhuisde het gezin naar Deurne, met dichtbij het Sportpaleis en de Lotto Arena in Merksem. Hij komt uit een turngezin. Zijn eerste kennismaking met die sport gebeurde al toen hij nog in de buik van zijn moeder zat. Zij was toen immers trainer bij de lokale turnclub Silok in Deurne. Zelf begon Jorn met turnen toen hij 2,5 jaar oud was. Hij specialiseerde zich in de discipline van ‘tumbling’, waarbij de turners op een lengte van 25 meter verschillende oefeningen uitvoeren. Hij werd ook lid van het Belgisch Nationaal Tumbling Team. Jorn schopte het zelfs vijf keer tot Belgisch kampioen.

Hoe verzeilde je bij Cirque du Soleil?

Jorn: “Ik studeerde in Gent. Ik turnde op een hoog niveau. Via die wedstrijden bemerkte ik dat buitenlandse turners één voor één naar Cirque du Soleil vertrokken. Dat waren toen mijn concurrenten. Turners uit Denemarken, Frankrijk, Rusland, die ook aan competitie deden en die ik tegenkwam op wereldbekerwedstrijden, Europese en andere wedstrijden. Ik vond dat een interessant idee. Ik zocht op hoe ik daarbij kon geraken. Ik schreef mij in op de castingslijst van Cirque du Soleil. Ik deed ook een auditie in Parijs. Ik mocht meedoen in de residentiële show ‘La Nouda’ – dus geen rondreizende show – in Orlando (Florida). In 2017 schakelde ik over naar de rondreizende show ‘OVO’. Daar zit ik zeven jaar later nog steeds als lid van de crazy crickets. In 2019 ging ik de uitdaging aan om back-up te worden voor de clown van de show, een stekelige en grappige blauwe vlieg die ‘The Voyager’ heet. Daarnaast transformeer ik ook nog regelmatig in een ondeugende mug op stelten. In maart 2024 komen we met deze show naar Antwerpen. Weet je, Tomas Thys uit Sint-Niklaas ken ik ook goed. Vroeger trainden we samen. Tomas werkt nu ook bij Cirque du Soleil, en kwam recent met ‘KURIOS’ eveneens naar België. Er zijn veel gymnasten die via het turnen, via de acrobatie die ze aanleerden, bij Cirque du Soleil geraakten.”

Welke act doe je?

Jorn: “In groep doe ik een trampoline-act. Een deel van de groep springt op de trampoline, loopt op tegen de muur, doet salto’s en andere trucs vanop die muur. Ik spring op een ‘tumbling baan’, een verende vloer, en daar springen we dan dubbele salto’s op, salto’s met schroeven… We brengen een act met een groot energiegehalte en veel waaghalzen sprongen.”

Hoe omschrijf jij Cirque du Soleil?

Jorn: “Cirque du Soleil is een circus maar niet met dieren. Cirque du Soleil gebruikte nog nooit dieren in hun shows. Het is een heel modern circus. Ze maken er een spektakel van met veel lichten, live muziek en hoogstaande acrobatie. Er zijn verschillende Cirque du Soleil-shows. Iedere show is anders, met lichten, make-up, kostuums, enz. Het is altijd heel spectaculair.”

Je doet nu al bijna zeven jaar mee in dezelfde show ‘OVO’. Is dat na een tijdje niet saai?

Jorn: “Helemaal niet. Binnen onze show doen we niet altijd hetzelfde. We werken met een rotatiesysteem, waarbij we iedere dag iets anders doen. We reizen ook vaak. Verblijven op andere locaties, zien telkens ander publiek. We zien altijd nieuwe steden, nieuwe arena’s. Je zou denken dat dit na een tijdje saai wordt, maar dat is het helemaal niet.”

Kan je ‘OVO’ eens omschrijven. Wat bedoelen ze met dit thema?

Jorn: “’OVO’ is een show over insecten. Er komt een insect aan met een ei, maar we kennen dat niet. We zijn een kolonie van insecten. Dan komt die onbekende man met een ei en die wordt verliefd op iemand van onze kolonie. Daar wordt er een liefdesverhaal rond gemaakt. Dat wordt gezegd door de drie clowns. Die vertellen het volledig verhaal aan elkaar. Dat wordt gecombineerd met diverse acts, die getoond worden door verschillende insecten. Ik ben een krekel/springhaan in de show. Wat doen krekels? Die springen rond en dus doen we veel waaghalzen sprongen. Je hebt dan weer vlinders, die vliegen rond het podium en die tonen een liefdevolle scène in de lucht. Dat is heel knap.”

Zoekt Cirque du Soleil die thema’s niet te ver, waardoor het voor vooral kids misschien moeilijk is om het te begrijpen?

Jorn: “Helemaal niet. Het klinkt ingewikkeld, maar het is een eenvoudig verhaal. Zie je de show, dan is het heel duidelijk. De humor is gemakkelijk te begrijpen. Je hoort de kinderen vaak lachen in de zaal. We zijn insecten, spreken niet, maar we maken wel veel insectengeluiden. We zorgen ervoor dat het heel duidelijk wordt wat we bedoelen. Door het acteren maken we duidelijk wat er gaande is op de scène en zo wordt het heel duidelijk wat het verhaal is.”

Hoe streng is Cirque du Soleil? Het heeft een internationale naam. Moet je wel eens nieuwe proeven afleggen om te bewijzen dat je het nog altijd kan om op hoog niveau te turnen?

Jorn: “We hebben coachen. Ze schrijven op wat er minder verloopt tijdens de show. Als er iemand minder presteert, dan wordt die wel even aangesproken. Voor één foutje worden we echter niet aangesproken. We zijn immers ook maar mensen. Maar iedere dag is niet altijd dezelfde. Ze begrijpen dat dus wel, maar dat mag niet blijven duren. We moeten ervoor zorgen dat het niveau hoog blijft en daar staan ze op te kijken, maar ze zijn karig met berispingen.”

Hoelang wil je dat nog blijven doen?

Jorn: “Zolang dat mijn lichaam die inspanningen verder aan kan en zolang ik graag blijf rondreizen, zal ik dat blijven doen. Ik heb daar nog geen data opgezet.”

Constant rondreizen. Het is niet evident om een relatie op te bouwen en om enige stabiliteit in uw leven te hebben. Juist?

Jorn: “Ik reis graag rond, ik zie graag iets van de wereld. En stabiliteit is momenteel niet aan mij weggelegd. Ik geniet van het leven én op cultureel plus menselijk vlak leer ik veel bij. Ik doe zoiets heel graag en zolang ik er blijf van genieten, dan hoop ik dat ik het kan volhouden.”

Acht jaar Cirque du Soleil. Wat zijn je mooiste momenten?

Jorn: “Och, ik maakte al zoveel mooie momenten mee. Ik kwam al in veel landen, zag zoveel mooie dingen… Ik zag al zoveel van de wereld en dat gewoon door mijn werk te doen. En als het gaat over de show: als het publiek er enorm van genoot en je bemerkt dat aan de energie, aan het applaus in de zaal dat je als return krijgt, dan raakt mij dat. Dat zorgt voor zoveel voldoening en dat maakt mij heel blij, heel gelukkig.”

Welke landen leerde je al kennen dankzij ‘OVO’ en Cirque du Soleil?

Jorn: “Brazilië vond ik een geweldig land. Canada, de Verenigde Staten. Dat land is zo speciaal. Je hebt zoveel verschillende gebieden, idem Canada. Een land met zoveel verscheidenheid in de geografie, de bevolking, enz. Zuid-Amerika was geweldig. Chili is ook een uitgestrekt land met zoveel verschillende landschappen. Dat is geweldig.”

Hoe verloopt het achter de schermen? Jullie leven met zoveel mensen samen. Dan zijn er ongetwijfeld ook wel eens strubbelingen.

Jorn: “We zijn in totaal met 100 mensen, waarvan 52 artiesten. We komen af met 23 opleggers. Het is een grote logistiek. We brengen enorm veel materiaal mee, inclusief 30 techniekers, tourmanagers, enz. We eten allemaal in hetzelfde hotel, werken allemaal samen. We proberen iedere show zo goed mogelijk te brengen. Qua spanningen valt dat wel mee.”

Van woensdag 13 tot en met zondag 17 maart ben je met ‘OVO’ te gast in Antwerpen. Is het de eerste keer dat je in ons land optreedt?

Jorn: “Neen, de tweede keer. In 2018 was ik ook al eens in Antwerpen. Sindsdien is onze show enorm veranderd. We hebben verschillende nieuwe act erin gestopt. De mensen die toen de show zagen, zullen nu nieuwe zaken ontdekken, zoals nieuwe karakters, nieuwe muziek, nieuwe act. Het is zeker de moeite waard om eens te komen kijken.”

Hoe voelt dat aan om eens in uw geboorteland en dan nog heel dichtbij uw woonplaats te mogen optreden?

Jorn: “Dat is geweldig! Ik weet nog dat ik de vorige keer heel nerveus was, want in eigen land komen ook familie en vrienden kijken hé. Zoiets raakt mij. Ik ben van Deurne en de Lotto Arena is in Deurne. Ik liep school in Merkem. In Deurne en Merkem trainde ik. Voor mezelf is de omgeving van de Lotto Arena ongelofelijk om daar een show te mogen doen. Dat is precies mijn ‘achterdeur’ (lacht).”

Heb jij een band met onze provincie West-Vlaanderen?

Jorn: “Vroeger trok ik vaak naar de zee. Ik deed ooit ook een ‘stunt & dive’-show in Bellewaerde, waar ik enkele maanden verbleef. Dat was tegen ‘t einde van de coronaperiode. Ik werkte daar een drietal maanden. Daar deed ik mee tijdens corona. Dat was een verademing, een eerste entertainmentshow. We lagen immers twee jaar stil. Corona begon in februari 2020 en in november 2021 begonnen we terug te trainen. Onze eerste show was in februari 2022. In die periode woonde ik terug thuis in Deurne. Dat was even aanpassen. Ik voelde mij precies ‘gevangen’. Ik voelde dat toch zo aan.” (PADI)

‘OVO’ van Cirque du Soleil van woensdag 13 tot zondag 17 maart in de Lotto Arena in Antwerpen. Info en tickets: …