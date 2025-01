Joppe Dekoker uit Heestert speelt hoofdrol Charlie in musical ‘Kinky Boots’ in Antwerpen: “Qua zang vind ik het een lastige rol”

Van 17 tot 26 januari 2025 wordt de Arenberg in Antwerpen het decor voor een sprankelende live-beleving van deze iconische Broadwayhit. De Vlaamse versie van ‘Kinky Boots’ is geproduceerd door InTeam Producties, die met trots een dynamische productie neerzet met muziek van de legendarische Cyndi Lauper. De musical vertelt het ontroerende en inspirerende verhaal van Charlie en dragqueen Lola, die samen een schoenenfabriek nieuw leven inblazen. Het resultaat is een explosie van muziek, dans en positiviteit, ondersteund door een sterk ensemble van getalenteerde performers.

Eén van de hoofdrolspelers is Joppe Dekoker (23) uit Heestert, die eind juni 2024 afstudeerde. In de voorbije maanden was hij ook al te zien in ‘Lelies’ en ‘Hairspray’.

Speel je een moeilijke rol?

Joppe: “Het is niet de makkelijkste. Vooral de boog die gemaakt wordt tussen het begin tot einde, is niet simpel.”

De boog?

Joppe: “De boog van eigenlijk de Charlie die in het begin wat kleiner speelt, die onzeker is en die plots de fabriek moet overnemen, naar het einde toe en de problemen die er zich tussenin voorkomen. Dat is niet het simpelste. Ik moest ook heel lang zoeken naar bepaalde scènes hoe ik het precies wilde brengen. Ik ben nog altijd aan het zoeken en dat ga ik waarschijnlijk ook blijven doen, maar het is wel tof.”

Je speelt een hoofdrol. Wat heb je daarvoor moeten doen om die te krijgen?

Joppe: “Auditie doen. Ik deed gewoon mee aan audities.”

Akkoord, maar je bent pas afgestudeerd. Dat is dus toch een tikkeltje geluk hebben om nu al zo’n grootse rol te mogen vertolken?

Joppe: “In juni 2024 ben ik inderdaad afgestudeerd. En het is inderdaad direct een grote rol. Ik ben er dankbaar voor. Ik moest er ook audities voor doen hé. Het was eerst nogal een onzekerheid. Ik dacht: ben ik niet te jong? Uiteindelijk wordt Charlie normaal gezien door een oudere persoon gespeeld, maar tot nu toe valt dat mee. Iedereen ondersteunt mij ook daarin om ervoor te zorgen dat het een goede show wordt en ik ben heel blij met de rol. Je hoort mij dus niet klagen.”

Joppe (met de laars in de hand) tijdens het toonmoment. © PADI/Patje

Is het een lastige rol?

Joppe: “Qua zang vind ik het een heel lastige rol. De nummers die Charlie zingt zijn best pittig. Maar ook qua spel in de voorstelling zelf zijn er sommige dingen die wat moeilijker zijn. Uiteindelijk is het wel gewoon een leuke rol om te spelen. Het is interessant om te zien wat hij allemaal meemaakt, dat vind ik het wel het tofste.”

Kom je iedere keer op en af?

Joppe: “Momenteel verblijf ik in Brussel. Ik kan dus naar de repetities vertrekken vanuit Brussel en niet vanuit Heestert, want dat is iets te ver. Ik zou dan al twee uur onderweg zijn met de trein, want ik rij ook nog niet met de auto. Het is wel vermoeiend, al dat reizen, maar het is het wel allemaal waard.”

Vorig jaar speelde je ook al mee in ‘Lelies’, juist toch?

Joppe: “Ik deed in september jl. mee in ‘Lelies’, liep stage bij ‘Hairspray’ en ‘Rapunzel’. Er komen nog dingen in de zomer aan, maar daar kan ik nog niet te veel over kwijt want daar is nog niets bekend over gemaakt. Verder is het audities doen en blijven gaan en blijven proberen. Je moet er iets voor doen om iets te verkrijgen. Daar ben ik mij ook wel bewust van.”

Omschrijf ‘Kinky Boots’ in vier woorden?

Joppe: “Feest. Hartverwarmend. Moeilijk. Plezier.” (PADI)

Info en tickets: www.arenberg.be