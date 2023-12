Joost Vandecasteele – afkomstig uit Brugge – komt op 18 januari 2024 met eindejaarsconference ‘Een Beetje Extreem’ naar OWLA Brugge

Owla Brugge mag zich op 18 januari 2024 opmaken voor de scherpe grappen, botte beledigingen en onnodige ontboezemingen van Joost Vandecasteele tijdens diens nu al onvolprezen eindejaarsconference ‘Een Beetje Extreem’. Wanneer iedereen heel even probeert te vergeten hoe erg het allemaal is, duikt Joost Vandecasteele met de kop eerst in de smurrie van onze realiteit. Tijdens de voorbije maanden hield hij zijn blik open en zijn pen scherp, want aan het einde van 2023 maakt de auteur, acteur en comedian zijn jaarafrekening in deze #Eindejaars. Met net genoeg enthousiasme en zijn kenmerkende absurde, zwarte humor gaat hij 2023 op 18 januari 2024 ‘Een Beetje Extreem’ te lijf in Owla Brugge.

Als auteur heeft Joost Vandecasteele al lang geen introductie meer nodig. Zijn romans, verhalenbundels en toneelstukken brachten hem reeds de nodige nominaties en prijzen in de Vlaamse literaire wereld, maar ook ver daarbuiten. Zijn debuutroman ‘Hoe de wereld perfect functioneert zonder mij’ (2009) vormde ook de basis voor zijn eerste televisiereeks ‘Generatie B’. Naast een getalenteerd en gelauwerd schrijver en comedian, blijkt Joost dan ook nog eens de nodige acteerskills en tv-ervaring te bezitten. Zo is hij momenteel namelijk te bewonderen in de succesvolle Netflix-serie ‘Rough Diamonds’ als ‘Sammy Silber’.

Maar nu gaat hij dus de hort op met zijn eigen eindejaarsconference en die is…een beetje extreem. #Eindejaars – ‘Een Beetje Extreem’. En net wanneer u dacht “gezelliger wordt het niet…”, komt Joost Vandecasteele met zijn boodschap van hoop (5%) en haat (95%). Want in een wereld verwikkeld gestoorde complottheorieën, online ontregeling en arrogante deelsteppers heb je een kwaaie zot nodig om alles te verklaren. In deze conference profileert Vandecasteele zich als een correspondent van de enige oorlog waar iedereen aan meedoet, ook tante Trudy, namelijk de cultuuroorlog. Dus bereid u voor op scherpe grappen, botte beledigingen en onnodige ontboezemingen. (PADI)

