Jonas Van Betsbrugge uit Wakken speelt mee in het musicalspektakel ‘Marie-Antoinette’ in Wijnendale

Begin september vindt de première plaats van het musicalspektakel ‘Marie-Antoinette in het Kasteel van Wijnendale. Aan deze musical werken er honderden mensen mee, waaronder ook de 23-jarige Jonas Van Betsbrugge uit Wakken, die al in enkele producties meespeelde en die in de toekomst hoopt van in deze wereld verder actief te kunnen zijn.

Jonas is de zoon van Wim Van Betsbrugge, bekend als uitgever van Papillio Magazine en organisator van de Papillio Events. “Op dit moment ben ik vooral werkzaam in verschillende musicalproducties, maar daarnaast volg ik nog heel wat privé lessen om zo mijn talenten verder te ontwikkelen. Ik volg les bij o.a. Jan Schepens, Eddy Vereycken, Ariadne Van den Brande, Tiffany Veys, …. Dat zijn stuk voor stuk mensen die mij al heel veel hebben geleerd en die mij op het niveau hebben gebracht waar ik nu sta”, zegt Jonas, die nog maar vijf jaar was toen hij al met zijn ouders naar shows, films en musicals ging kijken. “Zo is mijn interesse in muziek, musical en film eigenlijk ontstaan. Iedere keer toen ik van een show thuiskwam, wilde ik die thuis naspelen. Ik maakte zelf mijn kostuums en decor en ik leerde de liedjes van de show die ik had gezien. Ik nodigde toen ook mijn familie uit om te komen kijken. Dit heb ik heel lang gedaan, tot zelfs een paar jaar geleden. In 2020 heb ik beslist dat ik eigenlijk veel verder wou gaan in deze wereld door een professioneel acteur en zanger te worden. Iets wat ik eigenlijk al wilde van toen ik 5 jaar jong was.”

Jonas geraakte in die wereld. “Inderdaad, alles is begonnen met de spektakelmusical 40-45 van Studio 100. Toen ik de beslissing maakte om mij in de muziek- en musicalwereld te storten, zag ik al snel audities verschijnen om mee te spelen in 40-45. Ik deed mee en werd gekozen. Op dat moment wilde ik ook verder groeien als acteur en zanger. Tijdens het schooljaar 2021-2022 ben ik een zevende jaar musical gaan studeren in Brussel. Ik heb in dat jaar 40-45 met mijn studie gecombineerd. Gedurende dat jaar heb ik veel geleerd en ervaring opgedaan. In de voorbije jaren speelde ik al mee in diverse producties, zoals 40-45, Red Star Line (waarin ik op dit moment nog altijd speel) van Studio 100. ‘Marie-Antoinette’ wordt mijn derde grote musicalproductie. Daarnaast heb ik als zanger van het Cinematic Art Choir ook drie arena shows gedaan van de Ennio Morricone-The Official Concert Celebration tour in Rotterdam, Brussel en Parijs. Ik maakte ook een jaar deel uit van het Spotz-On Showkoor. U ziet, ik heb toch al enige ervaring hé.”

Meerdere castleden met achteraan (vijfde van rechts) Jonas. © PADI/Daniël

In september speelt Jonas mee in ‘Marie-Antoinette’. Zijn visie? “Ik vind dat een fantastische musical. Ik ben ervan overtuigd dat we de mensen met deze voorstelling een totaalbeleving gaan bezorgen. Er is een ijzersterke cast, het prachtige script van Luc Stevens, de waanzinnige muziek van Sam Gevers en dat allemaal op het kasteeldomein van Wijnendale. Alle ingrediënten zijn aanwezig om hier een schitterend spektakel van te maken. Ik ben Luc Stevens en het ganse Historalia-team dan ook heel dankbaar voor de kans die ze mij geven om hier een rol in te spelen. Ik kijk er alvast heel erg naar uit om in augustus aan de repetities te beginnen. En mijn toekomst? Ik hoop dat ik voor de rest van mijn leven kan doen wat ik nu doe. Ik ben nu ongeveer twee jaar bezig en ben al erg trots over de dingen die ik al heb mogen doen, maar ik wil méér. In de toekomst hoop ik nog verder te evolueren en in nog veel producties te mogen spelen. Niet alleen in musicals, maar ook in films en TV-series zowel nationaal als internationaal.” (PADI)

De generale repetitie is voorzien op dinsdag 5 september. De dag erna is er een try-out, gevolgd door op donderdag 7 september de feestelijke opening en de eerste voorstelling. De laatste voorstelling is voorzien op zaterdag 7 of zondag 8 oktober, afhankelijk indien er één voorstelling wegens bijvoorbeeld het slechte weer verplaatst moest worden. Wil je vrijwilliger worden? Zit je met andere vragen? Check dan historalia.be/marie-antoinette