Johnny Trash viert vijftienjarige carrière met optreden in Haacht: “Maar mijn mooiste anekdote komt toch van een optreden in West-Vlaanderen”

Vermoedelijk doet de naam Koen Verbeek geen belletje rinkelen, maar de naam Johnny Trash zal u allicht wel wat bekender in de oren klinken. De cowboy die een combinatie tussen country, kleinkunst en stand-up comedy brengt, werd zo’n elf jaar geleden wereldberoemd in Vlaanderenland na zijn deelname aan ‘Belgium’s Got Talent’. Alleen al de daaruit voortvloeiende nummers als ‘Mag niet van mijn vriendin’, ‘Het is altijd een vrouw’ en ‘Bicky Cheese’ staan bij velen nog steeds in het geheugen gegrift. Ook nadien zat Trash niet stil en kon je hem op diverse plaatsen spotten, waaronder tijdens onder meer de ‘Eindejaars’-voorstellingen van Bert Gabriëls, dat nog steeds op het streamingplatform Streamz te vinden is. Intussen staat de man maar liefst vijftien jaar op de planken en dat viert hij komende maand op 15 december om 15.15 uur in Kaffee Claude in het Vlaams-Brabantse Haacht. De zanger reisde al heel Vlaanderen rond, maar als we hem vragen naar een leuke anekdote, dan grijpt hij terug naar een moment in ons eigen West-Vlaanderen.

“Ik heb tijdens mijn carrière regelmatig in West-Vlaanderen gespeeld, al is dat vaak wel met vlagen”, weet hij. “Al had ik de eerste keer dat ik er speelde wel angst. West-Vlamingen zijn terecht enorm fier op hun achtergrond, maar als je als comedian niet van die provincie bent, durft het publiek zijn armen al eens te kruisen en iets hebben van ‘kom, bewijs het nu maar eens’. Daar was ik in het begin wel wat door geïntimideerd, maar gelukkig heb ik een paar heel leuke optredens kunnen doen. Zo herinner ik mij nog als de dag van gisteren dat ik er als voorprogramma van Bas Birker mocht optreden, waar ik voor een van de eerste keren het nummer ‘Bicky Cheese’ zong. Omdat ik dat nummer nog niet uit het hoofd kende, stond de tekst op een statief voor mij. Tot ik tijdens het optreden mijn statief en alle toebehoren omver stootte en er hilariteit alom heerste. Dat optreden is nog steeds op YouTube te vinden en wie goed luistert, hoort Bas zeggen dat het voor hem moeilijk zou worden om een mop te maken waar mensen nog meer mee zouden lachen dan daarmee. Bij elk optreden in West-Vlaanderen denk ik terug aan dat ene moment, omdat het daar ook best wel amusant kan zijn.”

© Tom

Niet alleen dat optreden staat hem nog voor de geest, ook zijn allereerste optreden herinnert hij zich nog goed. Op aanraden van enkele vrienden, werd hij toen tijdens een Open Mic het podium van comedycafé The Joker in Antwerpen op gesleurd om een ode te brengen aan zijn grote held Urbanus. “Toen ik tien of elf jaar was, liepen wij op de speelplaats die platen al na te spelen of te zingen. Ik denk dat mijn hele generatie zelfs Urbanusfan was, ik ken er alleszins weinigen die het niet waren. Toen ik later zelf gitaar leerde spelen, waren zijn nummers ook de eersten die ik kon spelen. Vooral omdat het allemaal liedjes waren met maar drie akkoorden. Ik was dus best wel fier dat ik een ode aan hem mocht brengen, maar denk dat ik toen wel wat zenuwen had. Toch herinner ik me vooral dat mijn optreden heel goed ontvangen werd. Al vanaf de eerste grap kwam er een lach en ook de reacties op de liedjes waren erg goed. Omdat ik maar acht minuten mocht optreden, heb ik in eerste instantie maar een twee- of drietal nummers mogen doen. Blijkbaar vond het publiek dat zo leuk dat de cafébaas na het optreden vroeg of ik toch nog de andere nummers ook wilde spelen. In de hele geschiedenis van de Open Mic-optredens in Café The Joker was dat de allereerste keer dat zoiets gevraagd werd, zelfs.”

© Tom

En dan was er 2013, het jaar van de doorbraak. “‘Belgium’s Got Talent’ is zeker en vast enorm belangrijk geweest in mijn leven”, is Verbeek duidelijk. “Op dat moment kon je je ook inschrijven voor het programma ‘De beste singer-songwriter van Vlaanderen’, waardoor mijn kameraad mij aanraden daaraan deel te nemen, omdat ‘Belgium’s Got Talent’ niet mijn ding zou zijn. Die man heeft zijn excuses aangeboden, haha. Maar ik ben alleszins wel enorm verschoten wat dat allemaal teweeg heeft gebracht, zelfs het feit dat ik in de halve finale een rechtstreeks ticket kreeg naar de finale en er ook nog eens derde werd. Rechtstreekse gevolgen daarvan waren meer optreden, meer fans en… veel vragen over mijn vriendin, als verwijzing naar mijn auditienummer. Het grappige is daaraan dat er tussen de voorrondes en de halve finale meer dan een half jaar tijd zit en ik precies daarin mijn vrouw heb leren kennen. Ze wist al wat ik deed en kende mijn soort humor dus al vooraleer ik op de televisie kwam. En toch is ze bij me gebleven!”

Zijn vijftiende verjaardag vieren, dat gebeurt in stijl. Niet enkel Johnny Trash en zijn gitaar, maar eentje met heuse band en een erg uitgebreid optreden. “Toen mijn cd tien jaar geleden uitkwam, heb ik ook even opgetreden met band, maar dat is een stille dood gestorven. Eenmalig pikken we dat opnieuw op, dus het zal een optreden worden met minder comedy en overwegend muziek. Ook voor een staand publiek, in plaats van een zittend. Ik kijk er alleszins enorm naar uit om al die liedjes eens te kunnen brengen met een band. Het idee daarachter is dat we een top-15 brengen die gekozen wordt door de fans, gaat op 15 december om 15.15 uur van start en zal ongeveer 150 minuten duren. En waarom Kaffee Claude in Haacht, of all places? Wel, Kaffee Claude is sowieso een legendarisch café. In de jaren tachtig heb ik hier voor het eerst Big Bill gezien en doorheen de jaren heb ik er zelf ook met een aantal bands mogen optreden. Bijkomend is het ook nog eens de perfecte combinatie tussen een bruine kroeg en een feestzaal. Maar waar toch voldoende volk binnen kan om een leuk optreden te geven.”

© Tom

Maar Koen zou Johnny Trash niet zijn, als hij niet vooruit denkt. “De week vooraleer ik hier mijn verjaardag vier, sluit ik de ‘Trash zingt Cash’-tournee af in Duffel en na het optreden in Haacht, begin ik te werken aan mijn nieuwe show. Die zal vermoedelijk ‘Johnny Trash schrijft een hit’ heten, wordt volgend jaar getry-out en zal in principe in januari 2026 in première gaan. De titel verklapt het al, ik ga proberen om eens een hit te scoren. We zullen zien hoe ver we geraken, maar het zal alleszins weer comedy worden met gitaar, grappige liedjes en grappige bindteksten”, besluit hij. (PADI & Tom)

Tickets voor het optreden zijn te reserveren via http://www.johnnytrash.be/.