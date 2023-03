Johnny Logan komt voor eerste keer naar Staf Versluyscentrum in Bredene

Op donderdagavond 2 maart is ‘Mister Eurovison’ Johnny Logan voor de eerste keer te gast in het Staf Versluyscentrum in Bredene. De zaal is bijna uitverkocht.

In het kader van vier unplugged theateroptredens verlaat Johnny Logan zijn thuisbasis Ierland en komt hij terug naar België voor een uniek optreden in het MEC Staf Versluys in Bredene. Volgens organisator Jeroen Events zijn er maar 20 tickets meer over, zodat de zaal nu al bijna uitverkocht is. Johnny brengt enkele muzikanten mee. Hij zal tijdens zijn optreden van zo’n 90 minuten zijn grootste hits brengen. Johnny is de enige zanger die al maar liefst drie keren het Eurovisiesongfestival won. Daarom zijn bijnaam ‘Mister Eurovison’. Vorig jaar verwierf Johnny in ons land ook bekendheid als ‘Edelhert’ in het programma ‘The Masked Singer’. (PADI)

Eén ticket kost 39 euro. Info en tickets: www.jeroenevents.be