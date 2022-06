John Terra over zijn nieuw album ‘Even Van De Wereld: “Het is een drieling geworden”

‘Als Je De Taal Van De Liefde Verstaat’, ‘De Dag Dat ’t Zonlicht Niet Meer Scheen’, ‘Zonder Jou Kan Ik Niet Langer Leven’, ‘Champagne Voor Iedereen’, ‘Is Er Een Ander’… Het zijn maar enkele van de heel populaire klassiekers van John Terra, die nu ook op zijn cd ‘Even Van De Wereld’. “Het is een drieling geworden”, lacht John Terra tijdens de voorstelling van zijn nieuw album in de prachtige gebouwen van CNR in Niel Am See.

Presentator Jo met de Banjo mocht het geheel aan elkaar praten. “Na zoveel moeilijke jaren staan we hier terug. Het is mooi om dat te zien, die reünie ter gelegenheid van een man die al meer dan 50 jaar op de planken staat met een heel breed gamma als zanger, componist, goede vriend, als man bij Sabam, de man die altijd de kar trok en die voortdurend in de voorlijn staat binnen die artistieke wereld, en dat is niet eenvoudig. Daarvan krijg ik een warm hart. We mogen hier heel blij en fier zijn dat we mogen deel uitmaken van die grote John Terra-familie. Deze artiest nam 72 singles, vijf lp’, tien volle cd’s op alleen van zichzelf, los van al de samenwerkingen met de collega’s die hier zijn. John Terra is een uniek persoon in de Vlaamse showbizz. Proficiat aan Tom van CNR en zijn team om te blijven geloven in het Vlaamse lied.”

John zong meerdere van zijn nieuwe songs. © PADI/Daniël

Uit handen van Tom De Meijer van CNR ontving John niet enkel het eerste exemplaar van zijn nieuw album, maar ook een fles bubbels. “Deze cd is niet zomaar een geschenk, het is iets dat ik koester als een heel groot geschenk. We leven allemaal in een heel moeilijke tijd. Mensen uit het vak weten wat er al allemaal gebeurde. En toch doet een platenfirma nog zo’n inspanning, chapeau”, zegt John, terwijl hij in de richting van Tom kijkt. “Welkom allemaal! Deze cd heeft op zich laten wachten, dat komt door dat vuile coronabeestje. Maar ik ben ontzettend fier en blij, want voor een zanger is een cd of een single precies een kindje. Men kijkt er reikhalzend naar uit. Het is een drieluik geworden, en zoals tekstschrijver Daniël Ditmar deze middag in een sms zei: het een drieling geworden. Inderdaad, mijn nieuw kindje is een drieling. Het eerste luik bestaat uit liedje die ik in de voorbije 53 jaar zelf zong, het tweede luik zijn liedjes die ik schreef voor collega-artiesten of die ik heb geproducet. Natuurlijk staat er ook een luik op met nieuwe liedjes.” Daarna zong John een tiental songs.

John (70) mag op 21 juni eerstkomend al 71 kaarsjes uitblazen. © PADI/Daniël

John bedankte de tekstschrijvers, waarmee hij samenwerkte. “Op de radio hoor je een lied weerklinken van John Terra, maar ook ik werk met tekstschrijvers en die mensen worden nooit vernoemd. Vanavond wel”, lacht John waarna een applaus volgt. “Ik wil ook mijn fans bedanken. Mijn trouwe baken. Jullie zijn er altijd. Jullie waren en blijven m’n rots in de branding. We leven in heel moeilijke tijden in de muziekwereld. Wij – vooral de componisten en auteurs- moeten vechten voor brood op de plank en om gehoord te worden. Ga je naar de bakker, dan moet je dat brood betalen. Als je een lied koopt, al dat gezeik… Dat moet gedaan zijn! Een lied is net als iets anders dat je koopt. Ik stak al heel mijn leven m’n nek uit voor het Vlaamse lied. Wij moeten dat blijven doen. Om dus nu nog een platenfirma te vinden die in deze moeilijke tijden cd’s uitbrengt, promotie betaalt, pers laat samenkomen… Awel chapeau, dankjewel Tom en je team van CNR.” (PADI)

De cd ‘Even Van De Wereld’ van John Terra ligt te koop in de platenzaken.