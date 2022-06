Johan Veugelers zingt ‘Koffie Koffie Hier’ en brengt als eerste artiest ook zijn eigen ‘Johan Veugelers Koffie’ op de markt

De Aarschotse zanger-accordeonist Johan Veugelers heeft een nieuwe single ‘Koffie Koffie Hier’. Voor de voorstelling van zijn single hield Johan halt in Aalst. Philippe Wilmotte verwelkomde Johan in zijn koffiebranderij. Johan lanceert immers ook een eigen koffie en daarmee is hij de enige artiest in Vlaanderen die eveneens over een eigen koffie beschikt of de ‘Johan Veugelers Koffie’, die o.a. te koop is via de website www.johanveugelers.com. Prijs: 9,95 euro voor een pakje van 250 gr.

In 1958 zong Rita Corita ‘Koffie koffie lekker bakkie koffie’. In 1987 bracht VOF De Kunst het lied ‘Een kopje koffie’ uit. Het is nu maar liefst al 35 jaar geleden dat een artiest nog eens een liedje maakte over koffie. Johan Veugelers zat helemaal niet met het idee om een liedje over die bruine bonen te maken. “Ik ben een echte koffieliefhebber. Ik drink ’s morgens, ’s middags en ’s avonds koffie. Dat was echter niet meteen het onderwerp waarover ik een liedje zou schrijven. Ik zat in de studio samen met René Karst, die bekend is van ‘Atje voor de Sfeer’ en songschrijver-producer Manfred Jongenelis. We zaten samen om een liedje te schrijven. Ik zette op m’n facebook dat we zaten te schrijven en dat tips voor een leuk onderwerp welkom waren. Op dat moment was ik een kopje koffie aan het drinken en dat zagen mijn Facebook-vrienden dus ook. Toen kwam er een tip binnen dat het best een liedje zou worden over koffie. Daar hadden we nog niet bij stilgestaan. Het was inderdaad al heel lang geleden dat er nog een liedje over koffie werd uitgebracht. Dit liedje rolde eruit en het past bij mij, omdat ik een koffieliefhebber ben.”

Johan Veugelers en Philippe Wilmotte. © PADI

“Koffie is heel belangrijk in het leven. Op vergaderingen, feesten, zelfs op begrafenissen wordt er koffie uitgeschonken. Heel wat zaken in ‘t leven doen we bij een kopje koffie. We dachten na: hoe leuk zou het zijn als we daar iets konden aan koppelen. Philippe van de koffiebranderij Wilmotte kwam via House of Entertainment op ons pad. We kwamen naar hier kijken om een Johan Veugelers-blend te maken. We kregen veel uitleg, want er komt zoveel bij kijken. We bleven maar proeven én weet je wat: we maakten de allerlekkerste koffie van de wereld.”

Johan: “Ik drink ‘s morgens, ‘s middags én ‘s avonds koffie.” © PADI

“Hoe mijn koffie eruit moet zien? Sterk!”, lacht Johan. “Ik heb ’s morgens een sterke boost nodig om op gang te komen. Krijg ik geen koffie, dan ben ik heel chagrijnig. Ik ben wel positief ingesteld, maar zonder koffie begint m’n dag toch niet goed. Als feestartiesten zingen we gemakkelijk over bier, maar intussen deed ik al enkele schlagerfestivals en dat liedje viel direct in de smaak. De mensen konden het zelf gemakkelijk meezingen. Het is echt een supersong geworden, al zeg ik het zelf. Luister er één keer na en dan heb je de hele week dat liedje in je hoofd zitten.”

Het verhaal van Wilmotte in Aalst begint wanneer constant in 1960 een klein koffie- en theewinkeltje opstart in Aalst, waar hij zelf zijn koffie roostert. Dankzij de superieure, uitmuntende kwaliteit groeide het koffiewinkeltje snel en verhuisde het naar een grotere locatie in het centrum van Aalst. In 1976 kwam zijn dochter Catherine in de zaak. De ambachtelijke familiezaak groeide uit tot één van de toonaangevende spelers in de regio. Met Philippe zitten ze ondertussen aan de derde generatie van deze succesvolle koffiebranderij, die ondertussen al méér dan 57 jaar ervaring heeft. “

Philippe Wilmotte en Johan Veugelers. © PADI

“Samen met Johan zochten we naar een bepaalde koffie die bij zijn persoon past, maar die ook door een ruim publiek graag gedronken zou worden. Het is niet evident om direct een nieuwe koffie te maken. Welke bonen steken we erin? Hoe leggen we de balans? Het hele gedetailleerde verhaal is ruimer”, stipt Philippe Wilmotte aan. “De bonen in Johan zijn koffie komen uit verschillende plantages uit Brazilië. Ze worden allemaal gekweekt op een bepaalde hoogte. Er zit ook één heel specifieke boon in, waar ze op een bepaalde plantage jaarlijks gaan kijken welke bonen er in de optimale omstandigheden konden groeien. Hoeveel water viel er, hoeveel mineralen zitten er in de bodem en hoeveel uren scheen de zon. Er zit dus een beetje een manuele selectie in om te kijken welke loten de hoogste kwaliteit hebben op deze plantage. Wat de hoogte betreft: koffiebonen die op een lagere hoogte worden gekweekt, hebben meestal minder organische zuren. De hoogte heeft ook een bepaald effect op de hardheid van de bonen. Hoe hoger een boon groeit, hoe meer van die zuren erin zitten en hoe harder de boon is. Dat betekent dat hij meer warmte-intensiteit heeft om te roosteren om zich in een bepaalde graad open te zetten. Bonen die hoger worden gekweekt zijn harder en je moet wat meer warmte erin steken. Blend je koffie en rooster je, dan moet je daarop goed letten. Momenteel zijn we met onze koffiebranderij nieuwe blends aan het ontwikkelen, maar tot op heden is dit de zevende soort koffie die we uitbrengen. Deze koffie is te gebruiken voor filter en espresso”, besluit Philippe. (PADI)

De single’Koffie Koffie Hier’ is te downloaden via alle grote streamingplatforms. Eén pakje koffie (gemalen of ongemalen) van 250 gram kost 9,95 euro. Je kan die bestellen via www.johanveugelers.com, op de fanstand of in de Candy & Giftstore in Ninove. Op vrijdag 15 en zaterdag 16 juli is Johan Veugelers ook te gast op Het Schlagerfestival in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke.