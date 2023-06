Johan Veugelers heeft zijn ‘Trein Gemist’ en toert nu met z’n nieuwe single langs de treinstations in Vlaanderen: “Geen volkse meezinger’, je hoort een andere Johan Veugelers”

Vorige zomer bracht Johan Veugelers samen met zijn single ‘Koffie Koffie Hier’ ook zijn eigen succesvolle koffie op de markt. Voor zijn nieuwste single ‘Trein Gemist’, vond Johan enkele weken geleden inspiratie in zijn persoonlijke ervaring: “Normaal rij ik nooit met de trein, maar met een wagen in onderhoud was het voor mij de enige manier om ’s avonds in Aalst te geraken voor een interview met bijhorende foto’s. We verloren de tijd uit het oog en toen de vriendelijke fotograaf mij opnieuw afzette bij het station, kwam ik er achter dat ik de laatste trein terug naar Aarschot had gemist. Dankzij Luc en Ilana, die gehoor gaven aan mijn oproep op sociale media, moest ik gelukkig de nacht niet doorbrengen in een verlaten treinstation op een bankje”, zegt Johan Veugelers aan het station van… Ingelmunster, waar hij langskwam om zijn single te promoten. Neen, deze keer kwam Johan niet met de trein, wél met de auto.

“Het gebeuren gaf mij die avond nog de inspiratie voor de melodie van ‘Trein Gemist’. Die basis die ik doorstuurde naar Marcel Fisser (‘Beste Zangers’) heeft hij verder uitgewerkt samen met Jesper Hoekstra en Daisy Veenstra. Het resultaat is een frisse, Nederlandstalige popsong geworden die volgens mij perfect past in het huidige muzieklandschap. Met dit nummer snijden we ook een nieuw hoofdstuk aan, want dit is dé muziek die ik in de toekomst wil gaan brengen.”

Je nieuwe single heet ‘Trein Gemist’ en dat nummer ontstond toen je inderdaad uw trein hebt gemist. Het is bijna niet te geloven dat zoiets niet in scène is gezet om promo te kunnen voeren, om een verhaal te hebben, maar dat het wel degelijk écht is gebeurd.

Johan: “Ik snap heel goed dat je dit vraagt. Het leek alsof het zo moest zijn. Het ging ook vrij snel. Natuurlijk had ik al een idee in m’n hoofd om een nieuwe single te maken met een nieuwe sound. We hadden echter nog geen liedje. We hadden nog niets geschreven, hadden geen idee. De vorige keer hadden we de koffiesong met een leuk verhaal. En dat heb je wel nodig als artiest: niet enkel een leuke song, maar ook een leuk verhaal dat je kan vertellen. Toen ik dan écht waar m’n trein had gemist, zat ik wat te tokkelen tot ik werd afgehaald. En dan kwam er een melodie in m’n hoofd, die ik vlug opnam. Ik stuurde dat door naar Marcel Fisser, die heel enthousiast was. Hij ging er mee aan de slag. Het hele verhaal van het missen van m’n trein is dus een leuk onderwerp geworden. Op sociale media ging mijn verhaal ook viraal. Veel mensen wisten het dus al. Waar we normaal drie maanden aan werken, duurde nu veel minder lang. Enkele dagen later ging ik naar de studio van Marcel. In zo’n drie uur was dat liedje ingeblikt. Ongelofelijk, maar waar!”

Je maakte een tegenslag mee, maar aan die tegenslag hield je er een nieuw lied aan over. Juist toch?

Johan: “Zo gaat dat vaak in ’t leven. Soms maak je iets mee, waarvan je het niet had verwacht. Er gebeurde iets negatiefs en dat hebben we omgezet in iets positiefs. We gingen ervoor en het eindresultaat mag gehoord worden. Misschien hadden we dàt nodig: een heel goed idee, een nieuw liedje, een verhaal..”

Je koos ook voor een andere sound.

Johan: “Inderdaad, de mensen kennen mij als een ambiancemaker, een sfeermaker. Dat blijft zo, maar voor m’n nieuwe single zocht ik naar iets waarmee ik een breder publiek kan aanspreken. Desondanks is het toch ‘Johan Veugelers’ én ik kan het gebruiken tijdens m’n optredens. Bij Marcel zat ik bij de goede persoon om een hedendaagse popsong te maken mét een accordeon, en toch niet veraf van wat ik al bracht. Ik denk dat wij daarin geslaagd zijn.”

Johan Veugelers kwam zijn single ‘Trein Gemist’ promoten aan het station in Ingelmunster. © PADI

Is je nieuwe single een bewijs van je creativiteit, van je veelzijdigheid als artiest?

Johan: “Ik snap dat je naar de bakker gaat om brood te halen, niet om vleeswaren te halen. Maar voor hetzelfde geld is die bakker ook een goede beenhouwer. Alleen weet je dat niet. Hetzelfde geldt hier. Dan is het wel leuk dat je als artiest ook eens iets anders kan laten zien. Trouwens, weet jij dat ik ooit wereldkampioen drummen ben geweest? Om maar te zeggen, veelzijdigheid. Het is dus leuk dat ik in ‘Trein Gemist’ een andere Johan Veugelers kan laten horen. Het is eens iets anders dan gewoon die ‘volkse meezingers’.”

Euh, een drummer die zich heeft gefocust op accordeon spelen?

Johan: “Dat is een samenloop van omstandigheden. Ik kom uit een heel muzikale familie. Iedereen speelt een instrument bij ons. Ik wilde gaan drummen, want dat was veel stoerder. Mijn opa zei: Johan, ga maar accordeon leren, want daar kan je veel meer mee doen. Toen maakte ik een deal met m’n opa dat ik zowel drum- als accordeonles zou volgen. Die accordeon geraakte op de achtergrond, omdat ik met m’n vriendjes in een band speelde. Ik werd Nederlands kampioen drummen, daarna wereldkampioen. Ik drumde bij Paul De Leeuw. Enkel op feestjes vroegen ze naar m’n accordeon en dan speelde ik de meezingers. De accordeon bleef altijd wat zijdelinks deel uitmaken van m’n leven tot het moment in 2011 dat The Sunsets een nieuw groepslid zochten en sindsdien staat m’n accordeon centraal in mijn leven.”

Op zaterdagavond 15 juli sta je voor de tweede keer op het podium van Het Schlagerfestival in Middelkerke. Hoe leuk is dat?

Johan: “Megaleuk. Als The Sunsets mocht ik Het Schlagerfestival in Hasselt meemaken. Toen ik solo begon, was het mijn droom om ooit te mogen terugkeren naar Het Schlagerfestival. Vorig jaar werd ik gevraagd voor Het Schlagerfestival Zomereditie in Middelkerke. Toen kwam mijn droom al deels uit. Ik vind het nu nog een groter compliment, want één jaar later vroegen ze mij terug om mee te spelen. Dat is toch wel hét bewijs dat ik daar muzikaal iets achterliet én het publiek kon entertainen. Ik vind dat megaleuk en ik ben vereerd dat ik het twee jaar na elkaar mag doen. Vorig jaar bracht ik drie liedjes. Voorlopig weet ik nog niet hoe de show in elkaar zal steken. We gaan dat bespreken. Het moet ook een kleine verrassing blijven voor het publiek.”

Johan Veugelers voor het station van Ingelmunster. © PADI

Hoe blij ben je dat je op vrijdag 12 mei uw trein hebt gemist?

Johan: “Superblij hé PADI, anders zaten we hier nu niet samen voor deze babbel.”

Ga je nu nog reizen met de trein?

Johan: “Vandaag zijn we hier met de auto, maar nu moesten we files trotseren. Neen, ik reisde nog niet vaak met de trein. Toen was dat omdat m’n wagen naar het onderhoud moest en ik bemerkte dat ik zonder problemen met de trein naar Aalst geraakte. Terugkeren was iets anders (lacht). Maar ik ben zo gewoon om naar m’n auto te stappen, ongeacht op welk uur van de dag. Maar een trein, ja… soms vertrekt er wel eens een laatste trein hé. Ik zag dat de volgende trein pas om 5.10 uur was. Ik dacht: oei oei! Ik belde eerst naar Anja, maar die kreeg ik niet te pakken. Ik belde ook eerst naar enkele vrienden, maar ook die namen niet op. Toen kreeg ik wel een kort paniekmomentje (lacht). Moest ik een taxi bellen? Ik zat ook op anderhalf uur van huis. Ik deed dan maar een oproep via m’n sociale media. Er kwamen heel vlug reacties op. Twee mensen Luc en Ilana reageerden dat ze zich zouden klaarmaken en mij gingen oppikken. Super toch! Eén dag later reed ik terug om een bloemetje af te geven. Die man Luc is buschauffeur en die moest ’s morgensvroeg vroeg opstaan om te gaan werken. Zo’n mooi gebaar vergeet ik helemaal niet hoor. Maar om op je vraag te antwoorden, ik zal niet snel meer de trein nemen als ik ’s avonds ergens naartoe moet. Een nachtje in het station klinkt niet zo verlokkelijk (lacht).” (PADI)

De nieuwe single ‘Trein Gemist’ is te downloaden via alle grote streamingplaforms. Agenda: zondag 25 juni vanaf 16 uur op Hille Kermis in Zwevezele. Zaterdag 1 juli om 22.45 op de Sint-Jozeffeesten in Brugge. Donderdag 6 juli om 19 uur in De Gouden Osse in Torhout… www.johanveugelers.be