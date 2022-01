Johan Veugelers en Herbert komen zingen voor jarige David in Den Toerist in Meulebeke

Op zondag 16 januari staan er vanaf 14 uur heel wat artiesten op de bühne van het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke en dit ter gelegenheid van de nieuwjaars- en verjaardagsshow van David Callebert uit Oostkamp, die al in december jarig was maar toen deze show niet kon organiseren.

De deuren openen om 11 uur en vanaf 11.30 uur begint de maaltijd. Wie enkel langskomt voor koffie en gebak is vanaf 13.30 uur welkom. Er zijn optredens van Herbert, Michael Lanzo, Johan Veugelers, Sabine, Gio Vano en gastheer Dave. Aanwezig zijn kost 35 euro (inclusief eten en show), 20 euro (inclusief koffie, gebak en show) of 15 euro (enkel show). Info en inschrijven bij David op 0474 31 53 57. (PADI)