Johan Decoene viert zijn gouden jubileum als accordeonist in de Laladu in Koekelare

Zondag 12 juni is het niet enkel Vaderdag, maar het is ook een belangrijke dag voor Johan Decoene uit Hoogstade (Alveringem), want dan viert hij zijn 50ste verjaardag als accordeonist. Op hetzelfde moment viert men ook de dertiende verjaardag van de zaak. Johan en zoon David uit Veurne doen dat in stijl, namelijk met een doorlopende show van 11 tot 20 uur in de Laladu in Koekelare.

Johan is tot op heden nog altijd wereldrecordhouder langdurig accordeon spelen. Deze titel behaalde hij in 1994 als accordeonist en nog altijd werd dit record niet verbroken. In 2004 werd hij eveneens wereldrecordhouder langdurig orgel spelen.

Johan Decoene, samen met zoon David. © PADI/Daniël

Voor Johan en zoon David is zondag 12 juni een heel belangrijke dag. De dag is het niet enkel dan hét feest nav. zijn 50ste verjaardag als accordeonist en ook de dertiende verjaardag van de zaak, maar op die dag neemt zoon David eveneens de fakkel over als orkestleider van de Laladu Band. Johan zal het vanaf dan wat rustiger aan doen, maar hij blijft wel zaakvoerder van de Laladu. In al die jaren speelde Johan in diverse bands en richtte hij er eveneens verschillende op. Ooit was hij zelfs de orgelist van de ‘Fantasy Papegaai Show’ in het Melipark in De Panne. (PADI)

Zondag 12 juni van 11 tot 20 uur: optredens in de Laladu in Koekelare van o.a. Gio Vano, Peggy & Giovanni, Lisa Leman, Tina Rosita, Bandit, Herbert Verhaeghe, Jennifer Berton, Jordy Vannett, enz. Tijdens de middag kan je een maaltijd verorberen. In de namiddag is er koffie met taart of een ijsje. Vanaf 18 uur is er een avondmaal. Reserveren is niet meer mogelijk, want de zaal is uitverkocht.