Joe-presentator Raf Van Brussel debuteert volgend jaar op de ‘Flower Power’-editie van ‘Het Schlagerfestival’

Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondagnamiddag 24 maart 2023 kan je in de Trixxo Arena Hasselt terecht voor de 17de editie van Het Schlagerfestival. Na de ‘Glitter & Glamour’ gaat de organisatie voor een ‘Flower Power’-editie, met De Romeo’s, Lindsay en Sam Gooris. Die line-up wordt nog wat langer, want ook Bart Kaëll, Sasha, Christoff én debutant Raf Van Brussel zijn volgend jaar van de partij.

Raf Van Brussel is niet alleen professioneel radiomaker, daarnaast is hij vooral ook nog zanger-muzikant die eind jaren negentig, als frontman van de popband Sunny Side Up (‘She Makes Me Happy’) heel wat succes scoorde. Aan partyvibes geen gebrek, want ervaring deed hij op bij o.a. Plane Vanilla en na twee solo-albums is Raf Van Brussel nog steeds één van de meest gevraagde en geboekte artiesten. “Doorheen de jaren heb ik een brede muzikale basis uitgebouwd, nummers uitgebracht in het Nederlands én in het Engels waardoor je mij moeilijk in één hokje kan duwen. Ik ben eerder een, die met veel liefde heeft toegezegd om volgend jaar te gast te zijn op muzikale kameleon Het Schlagerfestival. Ik ben begin jaren zeventig geboren waardoor ik zelf de flower power niet meer heb meegemaakt, maar op basis van foto’s en YouTube-filmpjes kan ik mij er wel iets bij voorstellen (lacht). Ik weet dat het staat voor peace, love en happiness, zaken die je allemaal terugvindt op Het Schlagerfestival. Als ik de beelden zie hoe mensen zich daar amuseren, wakkert dat de goesting om er te gaan optreden alleen maar aan”, zegt Raf Van Brussel lachend.

Een vrolijke bende aan het busje waarin de opname van de clip plaatsvond. © PADI

Naast vaste waarden Christoff (‘Sweet Caroline’), Bart Kaëll (‘Marie-Louise’) en gastheer Kürt Rogiers krijgen De Romeo’s (‘Viva De Romeo’s’) straks ook nog het gezelschap van Davy’s vrouw Sasha (Rosen). (PADI)

De opname. © PADI

Het Schlagerfestival 2024 met Sam Gooris, Lindsay, De Romeo’s & Sasha, Bart Kaëll, Raf Van Brussel, Kürt Rogiers en Christoff in het ‘Flower Power’-thema vindt plaats op de vrijdag 22 en zaterdag 23 maart én zondagnamiddag 24 maart 2024 in Trixxo Arena Hasselt. Info & tickets: www.hetschlagerfestival.be