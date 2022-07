Jo Vally verwent zijn fans tijdens zijn zomerconcerten ‘Zomer in mijn straat’ in Meise/Westrode

Zondag jl. konden de fans van Jo Vally terug terecht op één van zijn zomerconcerten ‘Zomer in mijn straat’ in een feesttent in Meise/Westrode.

De opkomst was groot. Ondanks het warme weer bleef Jo maar liefst 1.45 uur zingen. Zijn vele fans waardeerden dit enorm en gaven hem dan ook als dank een staande ovatie. Volgende afspraak: zondag 24 juli met om 12 uur de start van de barbecue. Check op de website van Jo Vally. (PADI – foto’s Daniël)