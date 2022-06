Jo Vally lanceert twee maanden lang ‘Zomer in mijn straat’ in Meise-Westrode, met ook West-Vlaamse optredens van Bandit en Kurt Crabbé

Jo Vally doet het weer! Inderdaad, in juli tot begin september presenteert hij – samen met zijn trouwe fanclub – het project ‘Zomer in mijn straat’ in Meise-Westrode. Er valt zoveel te beleven. Eveneens ideaal voor zijn West-Vlaamse fans die in het programma vast en zeker iets zullen ontdekken dat hen aanspreekt, waardoor ze Meise-Westrode eveneens beter leren kennen.

In 2020 – het jaar waarin we voor het eerst werden geconfronteerd met corona – organiseerde Jo Vally zijn eerste tuinconcerten in zijn thuisbasis. Het was een creatieve oplossing, omdat er geen grote evenementen mochten plaatsvinden. Het was totaal nieuw, zowel voor Jo Vally, zijn fans, sympathisanten, en ook zijn crew. Het eerste concertje was meteen een schot in de roos. De boekingen voor de volgende tuinconcerten liepen vlot binnen, maar een aantal dagen na het eerste concert werd alles geannuleerd omwille van de toenmalige coronaregels. Vorig jaar in de zomer besloten Jo Vally en zijn fanclub opnieuw tuinconcerten te organiseren. Er werden mooie open kadertenten in de tuin geplaatst en het volledige team was klaar voor een zomer met vijf gezellige thuisconcerten. De fans waren opnieuw laaiend enthousiast. Omdat de tenten er toch stonden, werd er eveneens een ontbijt uitgewerkt en een ‘Zomerse namiddag’. Op het einde van augustus kon het team terugblikken op een mooie zomer.

Jo Vally met zijn roadmanager Luk en rechterhand Fabienne uit Oudenburg. © PADI/Daniël

In Den Boomgaard in Meise stelden Jo en zijn team het zomerprogramma 2022 voor. “We behouden ons concept, maar tillen het naar een hoger niveau. Daarom hebben we besloten om naast onze vaste tuinconcerten én de zomerse namiddagen ook nog andere evenementen te organiseren. We voorzien een zeer mooie grote kadertent met vloer, die bestand is tegen alle weersomstandigheden, zodat we onze gasten iedere dag en avond van de zomer mooie momenten kunnen bezorgen. We kunnen daarvoor ook rekenen op de steun en medewerking van de gemeente Meise. We verwachten ongeveer 10.000 mensen, gespreid over de volledige zomer.”

Jo, samen met collega-artiest Steve Tielens. © PADI/Daniël

Op vrijdag 1 juli gaat men om 18.30 uur van start met een live-optreden van Jo Vally en zijn orkest als opener van een reeks vol muziek en entertainment. Dit optreden wordt voorafgegaan door een optocht door de Jan Hammeneckerstraat van de Koninklijke Fanfare van Westrode ‘De Eendracht’ en de Koninklijke Steltenlopers van Merchtem. Minister-president Jan Jambon zal ook van de partij zijn. De toegang is gratis. “We mikken zowel op jong als oud. Mensen uit de regio, maar ook mijn fans uit het hele land. Er wordt muziek gespeeld door een DJ en we bieden de mensen de mogelijkheid om een kleine snack te nuttigen”, zegt Jo Vally.

Jo Vally met John Dennis (links), Sammy Moore en Luc Steeno (rechts). © PADI/Daniël

Op vrijdag 8 juli voorzien we vanaf 19 uur een ‘The Voice for Kids’, waarbij alle kids een prijs of troostprijs in ontvangst mogen nemen. Alle kids die zich inschrijven kunnen een liedje zingen of een andere act voorstellen. De toegang is gratis. Ook op 15 augustus vanaf 15 uur staat een ‘The Voice for Kids’ op de planning.

Jo zong tijdens de persvoorstelling ook twee liedjes. © PADI/Daniël

TUINCONCERTEN

17 juli, 4 september: Tijdens de gekende klassieke tuinconcerten kunnen de mensen genieten van een concert van Jo Vally met zijn vierkoppige band. De gasten kunnen voor, tijdens en na het concert genieten van een hapje en/of een drankje in de mooie kadertent.

ONTBIJT

10 juli: De vroege vogels kunnen vanaf 9.30 uur terecht voor een standaard of luxe-ontbijt. Ook voor de kleintjes is er een aparte formule voorzien. Rond de middag kunnen de aanwezigen genieten van een optreden van Jo Vally. Ook op 21 augustus staat dit op de affiche.

ARTIESTENPARADE

14 juli vanaf 14 uur, 11 augustus vanaf 14 uur, 19 augustus vanaf 20 uur: Jo Vally ontvangt… In de tent begroet Jo collega-artiesten, waarna hij eveneens de microfoon ter hand neemt.

SUMMER FAMILY-BARBECUE

24 juli vanaf 12 uur: Met deze barbecue mikt men op een breed publiek. Voor de kinderen zijn er springkastelen en is er animatie voorzien. Jo Vally zal, samen met zijn pianist Zinotti, een mooi optreden verzorgen.

SPAANSE AVOND

13 augustus vanaf 19 uur: de fanclub dompelt de gasten onder in zuiderse sferen op een paëlla-avond. Het decor wordt volledig aangepast, zodat het lijkt alsof iedereen in Spanje verblijft. Niet enkel het eten, maar ook de drank en muziek worden aangepast aan dit zuiderse thema. De dress code is Spaans.

AFTER WORK PARTY

4 augustus vanaf 19 uur: Kom gezellig eentje drinken en/of een hapje eten in de tent en dit op donderdagavond. Er wordt leuke sfeermuziek voorzien. De toegang is gratis.

COUNTRY AVOND

26 augustus vanaf 19 uur: De gasten worden ondergedompeld in de sfeer van country met aangepaste muziek, gebracht door tal van country artiesten, waaronder Bandit. Er kan ook een hapje worden gegeten.

BAR TROPICAL

28 juli vanaf 18 uur: Tijd voor een tropische avond! Met tropische gadgets en aangepaste drankjes en muziek zorgen ze ervoor dat de gasten zich voelen alsof ze zich op een tropisch eiland bevinden. Jo Vally zorgt, samen met zijn pianist, voor een leuk tropical-optreden.

DANSAVOND

Op zaterdagavond 16 juli voorziet men muziek uit de jaren zestig en zeventig. Men mikt vooral op mensen die net zoals vroeger in groepsverband nog eens een avondje uit willen plannen.

SPAGHETTI- en DANSAVOND

3 september vanaf 19 uur: De fanclub voorziet heerlijke en versgemaakte spaghetti, zodat iedereen zijn buikje kan rond eten. Daarna kan men de dansvloer onveilig maken op muziek uit de jaren tachtig en negentig. (PADI)

Een zicht op enkele genodigden. © PADI/Daniël

Plaats van afspraak: telkens in de feesttent in de Jan Hammeneckerstraat 28 in Meise-Westrode. Op de tuinconcerten bestaat de mogelijkheid om een VIP-arrangement te nemen. Voor alle events – niet op 1 juli – moet vooraf worden ingeschreven via 0479 96 66 91, jo.vally1@telenet.be . – www.jo-vally.be, info onder de rubriek Fanzone.