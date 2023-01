Jettie Pallettie zingt haar nieuwe carnavalshit ‘Viva Carnaval’ tijdens haar wat optredens: “Feest, feest én nog eens feest!”

De Nederlandse zangeres Jettie Pallettie heeft een unieke carnavalskraker ‘Viva Carnaval’. En voor deze nieuwe single ging ze een tijd geleden op zoek naar twee mannelijke polonaisekanjers uit ons land. Die vond ze in Filip D’haeze en Steve Tielens.

In feite was die single al twee jaar geleden gepland, maar toen gooide corona roet in het eten. Bij code groen doken ze direct de Goldfinger-studio in en maakten ze van ‘Brand New Day’ de carnavalshit ‘Viva Carnaval’. “Samen met Waylon van der Heijden lukte het om deze klassieker – waar je eigenlijk niet aan mag komen – toch met alle respect te vernieuwen in een kraker van jewelste, want er brak immers een nieuwe periode aan”, vertelt Jettie. Tom van CameraWorks registreerde deze vrolijke bende met hun idiote grappen en grollen, die carnaval 2023 nodig heeft na al die stille jaren. Er mag, nee…..er moét weer eens stevig worden uitgepakt! Feest, Feest en nog eens Feest! Deze speciale combinatie, beter bekend als ‘Het Feestorkaan’, ‘De Keizer van de Ambiance’ en ‘De Koning van de Polonaise’ is er één van ongekende hilariteit en kwaliteit. ‘Viva Carnaval’ zorgt voor een dosis feestbloed dat door je aderen gaat stromen, waarbij je direct een zorgeloos en warm gevoel krijgt. Jettie zingt die carnavalskraker alvast tijdens al haar optredens. (PADI)

www.jettiepallettie.nl