Jettie Pallettie zet ’t Rhodesgoed in Kachtem op zo’n kop, ondanks het fileprobleem

Met een beetje vertraging – Jettie zat vast in de file – kon het feestje starten in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem, waar Jettie al goed ‘thuis’ is.

Het werd een avond die de fans niet vlug zullen vergeten. Jettie zong al haar hits, waaronder ‘Hey knul’, ‘Hopeloos’, ‘Cafeetje’, enz. Ze zong ook haar jongste single ‘Viva Carnaval’, waarvoor ze twee vrijwilligers op het podium vroeg. Die song wordt zeker en vast een hit in de komende carnavalsweken. En goed nieuws voor de fans: op woensdag 11 oktober is Jettie terug present in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem. Reserveren kan nu al via welkom@rhodesgoed.be. (PADI – foto’s Daniël)