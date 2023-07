Jettie Pallettie: “Met mij is het altijd ‘Feest In De Tent’ én dat nummer mag hier dus niet ontbreken”

‘Ik Ben Jettie Pallettie’, ‘M’n Zeekapitein’, ‘Ik Zit In Een Cafeetje’ én ‘Feest In De Tent’ zong de Nederlandse zangeres Jettie Pallettie op het groot podium van ‘Het Schlagerfestival Zomereditie’ in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. “Met mij is het altijd ‘Feest In De Tent’ en dat nummer mag hier dus niet ontbreken”, bekent Jettie net voor haar optreden.

Voor Jettie was die avond een heel belangrijk moment, want het was de allereerste keer dat ze op de affiche stond van ‘Het Schlagerfestival Zomereditie’ in Middelkerke. Ze stond ook nog niet op het programma van hetzelfde event in Hasselt. “Misschien is dit optreden een springplank naar de volgende editie in Hasselt. Wie weet”, zei ze opgewekt. “Ik deed een soundcheck met groot orkest én het was direct foutloos. In één keer leukte het, superleuk! Of dat een hoogtepunt is? Ik deed een soundcheck voor een lege zaal, straks zing ik voor een volle zaal. Ik denk dat het leuk zal zijn met een liveband. Het is een heel andere dementie, spannend maar leuk. Het is wel een hoogtepunt. Zo leuk om eens met een liveband mijn liedjes te kunnen brengen. Natuurlijk zing ik ook ‘Feest In De Tent’, want met mij erbij is het altijd feest in de tent. Of ik de Vlaamse collega-artiesten ken? Ik ken ze allemaal én ik heb ze allemaal al geknuffeld.”

Na haar optreden zei Jettie: “In één woord: geweldig! Het publiek was zo enthousiast. Ik zag zoveel vrolijke gezichten die op een stoel zaten en recht stonden. Dat deed mij enorm veel deugd en gaf mij nog méér kracht om het goed te doen. En dat is precies het Vlaamse publiek, die houden echt van een feestje en zijn niet beschaamd om dat te tonen. De vele hartjes die ik tijdens dat optreden kreeg, zorgden voor een fantastisch gevoel. Het publiek zong heel luid mee met alle liedjes. Formidabel! Ondanks dat het zo groot is, stond het publiek toch heel dicht bij mij. Ik ben zo blij dat ik mijn songs mocht brengen met een liveband. Dat maakt het allemaal af én compleet. De mensen hebben er alvast van genoten én ik ook. Ik zou zeggen: voor herhaling vatbaar!”. (PADI)